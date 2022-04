Dosenwürstchen seit 125 Jahren Sechs Fakten zur „Halberstädter“ Wurst

In Halberstadt wurde vor 125 Jahren das Dosenwürstchen erfunden. Was das mit dem Kyffhäuser-Denkmal zu tun hat, wo in der Welt „Halberstädter“ heute auf den Tisch kommen und warum sie inzwischen nur noch selten in Dosen verpackt werden, ist in sechs erstaunlichen Fakten rund um den beliebten Klassiker zu erfahren.