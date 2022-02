Ein Sturm mit Regen im Tiefland und Schnee in höheren Lagen hält den Harz im Griff. Wanderer und Wintersportler mussten den Berg aus Sicherheitsgründen verlassen.

So sahen die Wetterdaten am Sonntagvormittag auf dem Brocken aus.

Schierke/mg - Ein Wintersturm fegt über den Harz – über den Brocken pfeifen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Sonntag (6. Februar) Orkanböen um 130 Kilometer pro Stunde. Deshalb schloss das Brockenhaus am Vormittag. Mitarbeiter rieten Wanderern via Facebook von Besuchen auf dem höchsten Gipfel Norddeutschlands ab. Eine Unwetterwarnung gilt vorerst bis zum Abend um 20 Uhr.