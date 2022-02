Rodelbahnen, Wanderwege und Hotels stehen in den Startlöchern: Der Schnee ist endlich da! Was Sie über die aktuelle Saison wissen müssen und welche Abenteuer Sie wo im Harz erwarten dürfen, veröffentlichen wir an dieser Stelle täglich neu für Sie.

Die Loipen und Wanderstrecken im Harz warten auf ihre Besucher. Symbolbild: Dennis Lotzmann

03.02.2022: Es wird wieder wärmer im Harz. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 4 Grad. Außerdem regnet es zurzeit. Dennoch liegen in Schierke fünf Zentimeter Schnee, auf dem Brocken 30 Zentimeter und auf dem Wurmberg 20 Zentimeter Schnee.

03.02.2022: Die Winterbergloipe, die Königsbergloipe, die Skatingloipe und die Wettkampfloipe in Schierke sind laut der Tourist-Information Schierke gespurt und befahrbar. Auch gerodelt werden kann in Schierke.

03.02.2022: Die Wurmbergseilbahn in Braunlage ist geschlossen. Das Skigebiet am Hexenritt öffnet von 9 bis 16 Uhr.

03.02.2022: Wenn ihr am Wochenende noch nichts vorhabt, warum nicht einmal nach Benneckenstein zum Rodeln oder Langlauf fahren. Auch da gibt es einen tollen Rodelberg und Loipen. Am Samstag soll es da, laut Wetterbericht, wieder schneien.

02.02.2022: Auch für den heutigen Tag hat der Deutsche Wetterdienst für die Harz-Region eine Unwetterwarnung herausgegeben. Die Harzer Schmalspurbahnen fahren aus diesem Grund nicht auf den Brocken. Auf dem übrigen Streckennetz läuft der Verkehr bislang fahrplanmäßig.

02.02.2022: Die Temperaturen im Harz liegen zwischen -1 und -3 Grad. In Schierke liegen sieben Zentimeter Schnee, auf dem Brocken 35 Zentimeter und auf dem Wurmberg 40 Zentimeter Schnee.

02.02.2022: Die Loipen rund um Schierke sind gespurt und befahrtbar. Auch die Achtermann-Loipe sowie die Verbindungsloipe Oderbrück-Rundkurs Achtermann sind ebenfalls gespurt. Weitere Informationen über die Schierker Loipen haben wir für Sie zusammengestellt. Auch die Rodelberge in Schierke sind befahrbar.

02.02.2022: Die Wurmbergseilbahn hat auch heute noch geschlossen. Das Skigebiet Hexenritt öffnet um 9 Uhr und schließt um 16 Uhr. Von 17-21 Uhr findet heute das Nachtskifahren statt.

01.02.2022: Es hat geschneit im Harz, so viel, dass die ersten Loipen rund um Schierke gespurt werden konnten wie die Winterbergloipe, die Skatingloipe sowie die Konigsbergloipe. Rüdiger Ganske, Präsident vom Skiverband Sachsen-Anhalt, kennt die Loipen rund um Schierke ganz genau und berichtet, welche Loipe für wen geeignet ist, wo der Einstieg ist und welche Besonderheiten es bei den einzelnen Spuren gibt.

01.02.2022: Nachdem die Harzer Schmalspurbahnen am Wochenende aufgrund des Sturms nicht fahren konnten, fahren sie nun wieder planmäßig, heißt es auf der Webseite.

01.02.2022: Die Wurmbergseilbahn ist am Dienstag (1. Februar) und Mittwoch (2. Februar) geschlossen. Das Skigebiet am Hexenritt öffnet mit dem Sessellift und dem Schlepplift von 9 bis 16 Uhr. Die Rodelbahnen am Wurmberg haben geschlossen. Zwei Lifte und elf Skipisten sind geöffnet. Auf dem Wurmberg liegen ungefähr 40 Zentimeter Schnee.

01.02.2022: Erneut soll es, laut dem Deutschen Wetterdienst, auf dem Brocken zu Windgeschwindigkeiten von 100 km/h bis 115 km/h geben. Auch kann es in den höheren Lagen ab 400 Metern schneien und zu glatten Straßen kommen.

31.01.2022: Für Wintersportler gut, für den Straßenverkehr schlecht: Schnee. Aufgrund des Schnees und auch noch Folge des Sturms Nadia sind aktuell (12 Uhr) einige Straßen im Oberharz gesperrt. Hier erfahrt ihr, welche das sind.

31.01.2022: Endlich schneit es im Harz. In Schierke liegen mittlerweile fünf Zentimeter Schnee. Die Rodelhänge wie der Kleine Rodelhang an der Tourist-Information, der Rodelhang an der Parkhaus Plaza und die Großmutterrodelbahn sind alle befahrbar. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr im Harz gut rodeln könnt, hier haben wir die schönsten Rodelpisten für euch zusammengestellt.

31.01.2022: Die Wurmbergseilbahn in Braunlage ist vorerst noch geschlossen. Das Skigebiet am Hexenritt öffnet mit dem Sessellift und dem Schlepplift von 9 bis 16 Uhr. Nachtskilaufen ist heute (31.1.) am Hexenlift von 16:30 - 21 Uhr.

31.01.2022: Skilangläufer müssen sich jedoch noch etwas gedulden. Noch reicht der Schnee nicht aus, um die Loipen zu spuren. Lediglich die Loipen um Altenau/Torfhaus gespurt wie der Goetheweg-Dreieckiger Pfahl und der Rundweg "Großes Torfhaus Moor". Die Achtermann-Loipe bei Braunlage ist alt gespurt.

31.01.2022: Nichtsdestotrotz wird zurzeit viel im Harz geboten wie zum Beispiel die Schierker Wintersportwochen, die auch ohne Schnee viel Spaß versprechen.

30.01.2022: Auch am Sonntag stürmt es im Harz. Die Harzer Schmalspurbahn hat ihren Betrieb auf den Brocken eingestellt. Lediglich zwischen Nordhausen und Ilfeld-Neanderklinik verkehren die Züge, teilen die Harzer Schmalspurbahnen auf ihrer Internetseite mit.

30.01.2022: Die Wurmbergseilbahn ist witterungsbedingt geschlossen. Das Skigebiet Hexenritt öffnet aufgrund des Windes vorerst nur mit dem Schlepplift von 9 bis 16 Uhr. Im Skigebiet Sonnenberg sind der Ponylift und der große Sonnenberglift geöffnet. Der Sonnenhanglift hat geschlossen.

30.01.2022: Für diejenigen, die heute einen Spaziergang draußen unternehmen wollen, haben wir als Anregung für ein Ausflugsziel die schönsten Fotospots von Hobbyfotograf Michael Lumme aus dem Harz zusammengestellt. Bitte achten Sie darauf, bei dem Sturm nicht in den Wald zu gehen.

29.01.2022: Für den Harz liegt eine Unwetterwarnung vor. Gästen und Touristen wird geraten, die Harzer Wälder und den Brocken zu meiden. Die Fahrten der Harzer Schmalspurbahn zwischen Schierke und dem Brocken sowie in die umgekehrte Fahrtrichtung entfallen aufgrund der vorliegenden Unwetterwarnung.

Eine Schneefräse der Harzer Schmalspurbahn räumt bei nebligem Wetter am Sonnabend (29. Januar) den Schnee aus den Gleisen auf dem Brocken. Starker Wind und frostige Temperaturen haben eine bizarre Winterlandschaft auf dem Brocken hinterlassen. Der Wetterdienst hat für das Wochenende eine Unwetterwarnung für die höheren Berglagen im Harz herausgegeben. Betroffen davon ist auch die Harzer Schmalspurbahn, die vorsorglich den Zugverkehr eingestellt hat. Foto: dpa/ Matthias Bein

29.01.2022: Noch immer lässt der Schnee im Harz auf sich warten. Die Schneehöhe liegt in Schierke bei einem Zentimeter auf dem Wurmberg in Niedersachsen bei 30 Zentimetern. Die Wurmbergseilbahn bleibt jedoch witterungsbedingt auch heute wieder geschlossen. Das Skigebiet Hexenritt hat von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

29.01.2022: Wer bei diesem Wetter doch einmal rausgehen möchte, könnte es sich in einem Harzer Restaurant schmecken lassen. Und falls Sie im Harz doch einen längeren Spaziergang unternehmen wollen und Sie von einem Unwetter überrascht werden, gibt es hier Tipps von einem Harzer Überlebenstrainer.

29.01.2022: Die Corona-Fallzahlen steigen im Harz weiter. Sie ergeben derzeit eine Inzidenz von 537,3. Achten Sie bitte auf Ihre Gesundheit und die Einhaltung der Corona-Regeln. Mehr über Corona in Sachsen-Anhalt erfahren Sie in unserem Artikel zur Pandemie.

28.01.2022: Die Harzer Schmalspurbahn hat alle Fahrten zwischen Wernigerode, Drei Annen Hohne und Schierke eingestellt. Grund sind die vorliegende Unwetterwarnungen für den Brocken. Außerdem würden umgestürzte Bäume auf den Gleisen liegen.

28.01.2022: Die Wurmbergseilbahn ist witterungsbedingt geschlossen. Das Skigebiet Hexenritt hat von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Loipen sind um Altenau/Torfhaus gespurt wie der Goetheweg-Dreieckiger Pfahl und der Rundweg "Großes Torfhaus Moor". Die meisten Loipen sind noch immer nicht gespurt.

28.01.2022: Die Temperaturen liegen zwischen 2 und -2 Grad. Die Schneehöhe liegt in Schierke bei einem Zentimeter auf dem Wurmberg bei 30 Zentimetern. Die aktuelle Schneesituation kann sich auf den Wettercams im Harz angeschaut werden.

28.01.2022: Doch was kann man tun, wenn im Harz kein Schnee liegt? Wir haben ein paar Tipps für Euch. Wie wärs mit Sommerrodeln?

27.01.2022: Die Temperaturen liegen zwischen -1 und -5 Grad. Außerdem kann es heute, laut dem Wetterdienst, zu extremen Sturmböen im Harz kommen. Von dem Besuch des Brockens und Waldwanderungen wird abgeraten.

27.01.2022: Noch immer wird in Schierke auf Schnee gewartet. Aktuell liegt die Schneehöhe dort bei einem Zentimeter. Auf dem Wurmberg hingegen liegen 30 Zentimeter Schnee. Heute allerdings bleibt die Wurmbergseilbahn witterungsbedingt geschlossen. Das Skigebiet Hexenritt hat von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

27.01.2022: Die Ferien starten bald. Wer die nächsten Tage Zeit im Harz verbringt, kann sich auf tolle Veranstaltungen freuen, die unter dem Motto Harzer Kulturwinter laufen. Los geht es bereits morgen. Außerdem starten am Samstag (29. Januar) in Schierke die Schierker Wintersportwochen.

27.01.2022: Die Corona-Fallzahlen steigen im Harz weiter. Sie ergeben derzeit eine Inzidenz von 493,8. Achten Sie bitte auf Ihre Gesundheit und die Einhaltung der Corona-Regeln. Mehr über Corona in Sachsen-Anhalt erfahren Sie in unserem Artikel zur Pandemie.

26.01.2022: Der Wetterdienst warnt vor extremen Sturmböen, die am Donnerstag über den Harz hinwegfegen sollen! Bitte betreten Sie nicht die Wälder und sehen Sie von einem Besuch des Brockens -insbesondere mit kleinen Kindern und Kinderwagen- ab.

26.01.2022: Die Corona-Fallzahlen steigen im Harz momentan heftig. Sie ergeben derzeit eine Inzidenz von 345,5. Achten Sie bitte auf Ihre Gesundheit und die Einhaltung der Corona-Regeln. Mehr über Corona in Sachsen-Anhalt erfahren Sie in unserem Artikel zur Pandemie.

26.01.2022: Bei den Loipen hat sich noch nichts getan. Auch Winterwanderungen sind heute nur etwas für Hartgesottene. Wenn Sie aber trotzdem Lust auf Attraktionen im Harz haben, die im Sommer wie auch im Winter eine wahre Augenweide sind, haben wir hier ein paar Tipps für Sie zusammengestellt, die Sie unbedingt im Hinterkopf behalten sollten.

26.01.2022: Bei Temperaturen zwischen -2 und -3 Grad ist es frostig und neblig im Harz.

25.01.2022: Haben Sie eigentlich schon einmal übers Winter-Camping nachgedacht? Camping ist eine ganz besondere Art des Urlaubs. Leider ist es im Winter nicht immer einfach, mit dem Reisemobil quer durch die Republik zu düsen, um im Harz zu übernachten. Aber es geht generell. Hier sind unsere Ratschläge für Einsteiger.

25.01.2022: Die Loipen um Altenau/Torfhaus und bei St. Andreasberg sind immer noch alt gespurt. Neuer Schnee ist nicht hinzugekommen. Dafür brauchen Sie noch ein wenig Geduld.

25.01.2022: Es ist frostig im Harz. Zwischen -2 und -1 Grad und Nebel erwarten die Menschen heute. Genau das richtige Wetter, um drin zu bleiben und eine Tasse Tee zu trinken.

24.01.2022: Lust zu wandern, aber es fehlt noch die perfekte Winterwanderroute? Wir haben einen Wanderwart des Harzklubs nach seinen Wanderroutentipps rund um Wernigerode gefragt und für Sie in unserem Artikel leichte bis schwere Wege für Sie zusammengestellt.

24.01.2022: Die Mehrheit der Loipen im Harz ist derzeit nicht gespurt. Die Kuckuck-Loipe und die Loipe Dr.-Hampe-Hütte-Stöberhai sind sogar gesperrt. Gespurt allerdings sind der Rundkurs Schneewittchen-Klippen (Sankt Andreasberg/Sonnenberg/ 5 cm Altschnee), der Rundkurs Waage (Sankt Andreasberg/Sonnenberg/ 5 cm Altschnee), der Rundkurs Rotes Bruch (Braunlage/ 5 cm nasser Schnee), das Loipennetz Torfhaus (Altenau/Torfhaus/ 10 cm pappiger Schnee) und die Achtermann-Loipe (Braunlage/ 5 cm nasser Schnee). Viel Spaß!

24.01.2022: Der Wetterdienst meldet für die Nacht Straßenglätte und Frost im Harz. Seien Sie vorsichtig auf Straßen und Wegen!

24.01.2022: Trüb und schmuddelig - so beginnt die Woche im Harz. Temperaturen zwischen 2 und 0 Grad verhindern erneuten Schneefall. Aber keine Sorge: Spätestens am Donnerstag soll es wieder Schnee geben.

23.01.2022: Trotz Tauwetters waren viele Menschen am Wochenende zur Erholung oder zum Skifahren im Harz. Besonders am Wurmberg herrschte Zufriedenheit, in Schierke sah es nicht ganz so gut aus.

23.01.2022: Unsere Tipps für Genießer - und zur Stärkung nach der Wanderung: Diese 13 Restaurants sollten Touristen im Harz kennen.

23.01.2022: Auch rund um Schierke sind heute Winterwanderungen die bessere Wahl. Die Rodelhänge und Loipen dort sind aktuell nicht befahrbar bzw. nicht gespurt.

23.01.2022: Bei diesen Aussichten könnte eine Winterwanderung eine gute Idee sein. Zum Beispiel bei Hahnenklee im Westharz. Weitere Wandertipps finden Sie hier.

23.01.2022: Der Blick auf das Wetter am heutigen Sonntag. Weiterer Regen soll in Schierke heute erst am Abend fallen. Davor bleibt es trocken bei bis zu 4 Grad.

Wintersporttouristen und Gäste stehen am Hexenritt am Skilift an. Im Skigebiet am Wurmberg in Braunlage herrschte trotz Regenwetter am Sonnabend großer Andrang. Foto: Matthias Bein

22.01.2022: Plusgrade, Regen und Schnee meist nur in der Höhe: Im Harz hat schmuddeliges Wetter am Samstag die Winterfreuden getrübt. Hier bildeten sich dennoch lange Schlangen.

22.01.2022: Bei Braunlage sind aktuell zwei von zehn Loipen gespurt. Die Achtermann-Loipe und der Rundkurs Rotes Bruch sind befahrbar. Das Skigebiet am Wurmberg hat auch geöffnet. Dort bieten sich auch Rodelmöglichkeiten.

22.01.2022: Gestern wurden die Loipen bei Schierke noch gespurt, doch Ski-Vergnügen gibt es dort heute nicht. Aufgrund deutlich höherer Temperaturen sind die Loipen nicht mehr befahrbar. "Aufgrund des Regens und nassen Schnees ist das Rodeln in Schierke aktuell ebenfalls nicht möglich", teilt die Tourist-Information Schierke am Morgen mit.

Ein Loipenspurgerät steht am frühen Morgen an einer Loipenausfahrt in einer Regenpfütze. Ein Wetterumschwung brachte in der Nacht zum Samstag Tauwetter mit sich und verwandelt den Schnee unterhalb von 900 Meter in Matsch. Der Nationalpark Harz hat das Spuren der Loipen vorerst abgebrochen. Foto: Matthias Bein

22.01.2022: Die Höhlen im Harz zählen zu den beliebtesten Touristenattraktionen in der Region. Egal ob Sommer oder Winter, hier kann man oft rund ums Jahr etwas erleben. Die Infos zu den zehn schönsten Höhlen im Harz haben wir zusammengestellt.

22.01.2022: Erstmal der Blick auf das Wetter. In Schierke am Brocken beginnt der Tag mit Sprühregen und 3 Grad. Der Regen soll im Tagesverlauf etwas weniger werden. Aktuelle Bilder gibt es über diese Webcam. Weitere Webcams, die Wintersportlern erste Eindrücke der Region zeigen, haben wir hier für Sie gesammelt.

21.01.2022: Keine Lust auf Skilaufen, Rodeln oder Wandern? Kein Problem. Bei uns erfahren Sie, was Sie am Wochenende im Harz erleben können, ohne dem Wintersport nachzugehen.

21.01.2022: Es ist gespurt im Harz! Die Winterbergloipe (kleine Schleife) und die Königsbergloipe bei Schierke stehen nun für die Langläufer bereit. Wer mehr über die Loipen bei Schierke erfahren möchte und Tipps und Ratschläge vom Experten braucht, dem sei unser Artikel empfohlen.

21.01.2022: Temperaturen zwischen 1 und -3 Grad bescheren den ganzen Tag über einen reichen Schneesegen und glatte Straßen im Harz. Hinzu kommen starke Sturmböen. Vor allem von Wanderungen in Wäldern sollten Sie also unbedingt absehen heute.

21.01.2022: Heute warnt der Wetterdienst im Harz vor extrem starkem Schneefall! Vor allem in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr werden Sie wahrscheinlich die Hand vor Augen nicht mehr sehen können. Das verspricht Winterspaß!

21.01.2022: Nicht überall können Urlauber im Harz mit dem Auto fahren. Am Montag wird eine wichtige Straße gesperrt. Warum die Trecktal-Straße dann nicht befahrbar ist, erfahren Sie bei uns.

20.01.2022: Gute Nachrichten für Wintersportfans. Das Skigebiet M.-Schmidt-Berg in St. Andreasberg ist geöffnet!

20.01.2022: Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) haben Änderungen im Fahrplan bekannt gegeben. So kommt es auf der Harzquerbahn zu witterungsbedingten Störungen und Verspätungen. Außerdem entfallen die Fahrten 8901 zwischen Elend und Benneckenstein und 8902 zwischen Benneckenstein und Elend.

20.01.2022: Auf einem gut gespurten Loipennetz und wunderschönen Winterwanderwegen, lässt sich die unberührte Natur hervorragend genießen. Wir stellen alle Loipen rund um Schierke mit integrierten Karten rund um den Luftkurort vor.

20.01.2022: Schnee und mehr Schnee! Heute zeigt sich der Harz von seiner schönen und rauen Seite. Bei zwischen -3 und -6 Grad liegt die Niederschlagswahrscheinlichkeit, was Schnee anbetrifft, bei 85 Prozent. Außerdem wird ganztägig vor Frost, Sturmböen und glatten Straßen gewarnt! Geben Sie auf sich Acht!

19.01.2022: Die Loipen sind noch nicht neu gespurt. Wie wär's also statt mit Skifahren mit Rodeln? Die 500 Meter lange Rodelbahn Rathauswiese besitzt sogar einen Rodellift und ist für die ganze Familie geöffnet.

19.01.2022: Sie planen gerne vor? Dann haben wir einen heißen Tipp für Sie. Die Schierker Wintersportwochen starten am 29. Januar. Drei Wochen lang werden täglich am Fuße des Brockens Veranstaltungen rund um das Thema Wintersport angeboten. Welche das sind und was neu in diesem Jahr ist, erfahren Sie in unserem Artikel.

19.01.2022: Gute Nachrichten! Ab 19 Uhr schneit es im Harz. Dafür sorgen Temperaturen zwischen 0 und -2 Grad.

18.01.2022: Der Nationalpark Harz warnt infolge des Sturms am Montag Besucher davor, die Wälder zu betreten. Der Grund: Herabstürzende Äste können zur Gefahr für Leib und Leben werden. Die Warnung gilt auch in den folgenden Tagen noch.

18.01.2022: Sie wollen es heute einmal mit einer längeren Winterwanderung versuchen? Wir haben für Sie die schönsten Wanderrouten von den Experten des Harzklubs zusammenstellen lassen. Auch Rollstuhlfahrer und junge Familien mit Kinderwagen können dabei auf ihre Kosten kommen.

18.01.2022: Es ist derzeit nur eine einzige Loipe gespurt. Es handelt sich um die alt gespurte Premium-Loipe Jordanshöhe, bei der allerdings teilweise Grünflächen überwunden werden müssen. Wer Winterwanderungen in die Höhenlagen des Harzes unternehmen möchte, für den ist heute ein wetterbedingt guter Tag. Auch bei den Rodelbahnen in Schierke gibt es grünes Licht: Der Rodelhang an der Parkhaus-Plaza und die Großmutterrodelbahn sind aktuell befahrbar.

18.01.2022: Temperaturen zwischen 2 und 0 Grad und keine Niederschläge - so wird das Wetter heute im Harz. Perfekt für Ausflüge mit der Familie, einen Tag Wellness oder einfach nur um gemütlich im Bett zu bleiben.

17.01.2022: Die Unwetterwarnung vom Morgen ist mittlerweile aufgehoben worden.

17.01.2022: Die Harzer Schmalspurbahn (HSB) hat ihre Fahrten aufgrund der aktuellen Sturmwarnungen zwischen Wernigerode und dem Brocken und wegen eines umgestürzten Baumes zwischen Schierke und Drei Annen Hohne für heute eingestellt.



Auf dem übrigen Streckennetz läuft der Verkehr der HSB bislang fahrplanmäßig.

17.01.2022: Auf den Autobahnen im Bundesgebiet brauchen Urlauber und Tagesausflügler nicht wirklich Schneeketten im Alltag. Wer aber die Schnellstraßen verlässt, dem droht gerade im Winter im Harz das Steckenbleiben. Aber wie legt man diese Schneeketten überhaupt an und wann werden diese benötigt? Und welche Straßen im Harz sind besonders häufig von der Schneekettenpflicht betroffen? Bei uns finden Sie die besten Tipps, wie Sie sich und Ihr Auto auf den winterlichen Besuch im Harz vorbereiten können.

17.01.2022: Auf der Grenzloipe zwischen Benneckenstein und Sorge ist derzeit noch kein Langlauf möglich. Dort liegen derzeit höchstens fünf Zentimeter Schnee. Allerdings sind beispielsweise die Achtermann-Loipe (5 Zentimeter verharschter Altschnee) und das Loipennetz Torfhaus gespurt. Dort sind mit knapp 15 Zentimetern Schneehöhe bislang noch keine idealen Bedingungen für Langläufer zu finden. Das wird sich nun jedoch bald ändern.

17.01.2022: Die Temperaturen liegen im Harzer Mittelgebirge heute zwischen 2 und Minus 2 Grad. Beste Voraussetzungen also, um den Winter richtig genießen zu können.

17.01.2022: Heute schneit es stark im Harz! Ab etwa 11 Uhr und bis 19 Uhr sollten sich Urlauber und Autofahrer auf jede Menge Winter einstellen. Außerdem ist stürmisches Wetter angekündigt. Passen Sie also gut auf sich auf!

16.01.2022: Skigebiete St. Andreasberg: Skigebiet M.-Schmidt-Berg ist geöffnet, das Skigebiet Skigebiet Sonnenberg nicht.

16.01.2022: Es gibt doch noch gute Nachrichten für Langlauf-Fans: Die "Achtermann-Loipe" und die "Verbindungsloipe Oderbrück-Rundkurs Achtermann" im Westharz sind gespurt. Die Braunlager Loipe allerdings nicht.

16.01.2022: Die Loipen rund um Schirke sind aktuell nicht gespurt und aufgrund der wärmeren Temperaturen nicht befahrbar. Ausflugstipps bei wenig Schnee und warmen Winterwetter sind hier zu finden.

16.01.2022: Die Rodelbahn bei Schirke "Kleiner Rodelhang an der Tourist-Information" ist heute nicht befahrbar. Der Rodelhang an der Parkhaus-Plaza sowie die Großmutterrodelbahn sind bedingt befahrbar.

16.01.2022: Die Schneehöhen und das Wetter im Harz: Schierke Temperatur: 0 °C Schneehöhe: 5 cm, Brocken Temperatur: 0 °C, Wurmberg Temperatur: -1 °C Schneehöhe: 10 cm.

15.01.2022: Das Wetter im Harz: Schierke Temperatur: -2°C Schneehöhe: 5 Zentimeter. Brocken Temperatur: -3 °C. Wurmberg Temperatur: -2°C Schneehöhe: 20 Zentimeter. Auswirkungen auf die Skisaison im Harz hat im Übrigen auch das Corona-Virus.

15.01.2022: Die Wurmbergseilbahn, der Nordhanglift und der Nordhanglift II sowie der Kinder-/ Tubinglift sind nicht geöffnet, der Hexenexpress und der Hexenrittlift haben offen.

15.01.2022: Die Braunlager Loipe ist ebenfalls nicht gespurt. Anders aber die Achtermann-Loipe und Verbindungsloipe Oderbrück-Rundkurs Achtermann.

15.01.2022: Die Loipen in Schierke sind aktuell nicht gespurt und aufgrund der wärmeren Temperaturen nicht befahrbar. Ab 800 Höhenmetern sind gute Loipenbedingungen vorzufinden. Mit einem kurzen Fußmarsch von Schierke aus können diese erreicht werden.

14.01.2022: Rodeln ist heute rund um Schierke sehr gut möglich. Alle drei Hänge sind gut befahrbar: Der Rodelhang an der Tourist-Information, der Hang an der Parkhaus-Plaza und die Großmutterrodelbahn.

14.01.2022: Etwas wärmer ist es heute geworden rund um Brocken und Co. Bei einer Höchsttemperatur von 3 Grad und einer Tiefsttemperatur von 1 Grad sowie einer leichten Brise, bleibt die Sonne heute hinter den Wolken versteckt.

14.01.2022: Noch hat sich nichts getan bei den Loipen am heutigen Freitag. Ein paar Loipen im Westharz wie die Achtermann-Loipe sowie die beleuchtete Skatingloipe in Braunlage sind schon gespurt. In Schierke müssen sich Langlaufahrer noch gedulden. Der alte Schnee ist mittlerweile verharscht. Heute ist noch nicht mit weiterem Schneefall zu rechnen. Doch keine Sorge: er ist bereits für das Wochenende angekündigt. Bis dahin haben wir ein paar Tipps für schneelose Harz-Abenteuer zusammengestellt, bei denen der Spaß nicht zu kurz kommt.

13.01.2022: Die Temperaturen liegen heute im Harz zwischen 2 Grad Höchsttemperatur und 0 Grad Tiefsttemperatur. Es bleibt trocken und windig.

13.01.2022: Die Loipen im Harz sind zwar zum Teil bereits gespurt, doch die zum Ski-Langlauf nötigen 30 Zentimeter Schneehöhe werden kaum erreicht. Orientierung bieten etwa die Schneehöhen der Wegmarken Ziegenbergloipe (10 cm Mindestschneehöhe), Kurparkloipe (10 cm Mindestschneehöhe) und Tischlertalloipe (6 cm Mindestschneehöhe).

13.01.2022: Corona und 2G-Regeln bremsen das Tourismusgewerbe in Sachsen-Anhalt. Touristiker und Lift-Betreiber im Harz setzen auf eine bessere Wintersaison als zuletzt. Aber gibt es noch Hoffnung?

13.01.2022: Der Winter ist – zumindest im Oberharz – angekommen und wird in den kommenden Tagen rund um Schierke, Torfhaus und Oderbrück sowie am Wurmberg mit weiterem Neuschnee die Loipen- und Pistenverhältnisse noch verbessern. Pünktlich dazu stehen nicht nur die ersten Wintersportfreunde auf der Matte, sondern auch die Loipen-Engel der Nationalparkverwaltung Harz in den Startlöchern.

13.01.2022: Achtung! Am Donnerstag den 13.01.2022 und Freitag den 14.01.2022 bleibt die Wurmbergseilbahn witterungsbedingt geschlossen!

12.01.2022: Der Harz hat viel zu bieten. Er lockt mit unberührter Natur, Waldseen und unzähligen Wanderwegen. Ganz vorne in der Reihe der Ausflugstipps im Harz stehen die Höhlen. Viele von ihnen sind Tropfsteinhöhlen im Kalkstein, die durch Auswaschungen entstanden sind. Sie beinhalten oft auch archäologische Fundstätten.

11.01.2022: Der Harz ist eine Landschaft zum Verlieben, besonders im Winter. Und eine Urlaubsreise im Wohnmobil gehört ebenso zu den spannendsten Aktivitäten. Allerdings nicht im Winter, oder? Denkste! Denn Wohnmobil-Urlaub in einer hübsch verschneiten Landschaft kann ein besonderes Erlebnis sein - wenn das Fahrzeug an die harschen Bedingungen angepasst ist.

10.01.2022: Die Landesforste in Niedersachsen haben Alarm geschlagen. Viele Wege seien für Wanderer im Harz nicht sicher, heißt es in einer Mitteilung. Vor allem weiträumige Baumfällarbeiten, die im niedersächsischen Teil des Harzes derzeit im Gange sind, seien für zum Teil unpassierbare Wanderwege verantwortlich. Auch in Sachsen-Anhalt ist das Problem bekannt.

09.01.2022: Zum Schlitten- und Skifahren sind am Wochenende viele Menschen in den Harz gereist. Am Samstag wurden zusätzliche Parkflächen eingerichtet, wie die Polizei mitteilte. Sie rief dazu auf, Rettungswege durchgängig frei zu halten. Polizisten waren unterwegs, um Verstöße zu ahnden. Die vielen Autos führten mitunter zu zähfließendem Verkehr rund um die Parkplätze.

Die Weiten des Harzer Mittelgebirges laden zum Langlauf ein. Foto: Dennis Lotzmann

Corona-Regeln im Harz

Diese Corona-Regeln gelten in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen auch beim Wandern und Skifahren:



+ Harz: Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 345,5.

+ Niedersachsen: Seit dem 24.12.2021 ist Warnstufe 3 aktiv. Daher gilt in geschlossenen Räumen sowie im Freien 2G+ und negativer Test. Auf Testung wird verzichtet, wenn der Nachweis einer Booster-Impfung oder Genesung bei vollständiger Impfung vorgelegt werden kann. Außerdem ist eine FFP2-Maske zu tragen.

+ Sachsen-Anhalt: Die Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt umfasst sowohl 2G als auch 2G+-Maßnahmen. Alle Informationen rund um die Inhalte dieser Verordnung finden sie auf dem Internetauftritt des Landes. Und alles neue rund um Corona in Sachsen-Anhalt lesen Sie in unserem Artikel zur Pandemie.

Dort werden Sie umfassend über die geltenden Vorschriften rund um Ihren Aufenthalt im Harz informiert.