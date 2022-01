Endlich Schnee im Harz! Täglich Wetter, Verkehr und alles rund um Wintersport

Rodelbahnen, Wanderwege und Hotels stehen in den Startlöchern: Der Schnee ist endlich da! Was Sie über die aktuelle Saison wissen müssen und welche Abenteuer Sie wo im Harz erwarten dürfen, veröffentlichen wir an dieser Stelle täglich neu für Sie.

Wernigerode (vs) - Lange hat der Schnee im Harz auf sich warten lassen. Nun ist er endlich da und Skiverleihe, Hoteliers und Gastronomen stehen bereit, um den Urlaubern und Tagesgästen im Mittelgebirge eine unvergessliche Zeit und wunderschöne Fotomotive zu bereiten. In diesem Artikel finden Sie deshalb alles, um die Auszeit um Harz zu einem echten Erlebnis werden zu lassen.



In diesem Artikel halten wir Sie täglich über alles auf dem Laufenden, was Sie über Ihre Aufenthalt im Harz wissen müssen.

Die Loipen und Wanderstrecken im Harz warten auf ihre Besucher. Symbolbild: Dennis Lotzmann

14.01.2022: Etwas wärmer ist es heute geworden rund um Brocken und Co. Bei einer Höchsttemperatur von 3 Grad und einer Tiefsttemperatur von 1 Grad sowie einer leichten Brise, bleibt die Sonne heute hinter den Wolken versteckt.

14.01.2022: Noch hat sich nichts getan bei den Loipen am heutigen Freitag. Der alte Schnee ist mittlerweile verharscht. Heute ist noch nicht mit weiterem Schneefall zu rechnen. Doch keine Sorge: er ist bereits für das Wochenende angekündigt. Bis dahin haben wir ein paar Tipps für schneelose Harz-Abenteuer zusammengestellt, bei denen der Spaß nicht zu kurz kommt.

13.01.2022: Die Temperaturen liegen heute im Harz zwischen 2 Grad Höchsttemperatur und 0 Grad Tiefsttemperatur. Es bleibt trocken und windig.

13.01.2022: Die Loipen im Harz sind zwar zum Teil bereits gespurt, doch die zum Ski-Langlauf nötigen 30 Zentimeter Schneehöhe werden kaum erreicht. Orientierung bieten etwa die Schneehöhen der Wegmarken Ziegenbergloipe (10 cm Mindestschneehöhe), Kurparkloipe (10 cm Mindestschneehöhe) und Tischlertalloipe (6 cm Mindestschneehöhe).

13.01.2022: Corona und 2G-Regeln bremsen das Tourismusgewerbe in Sachsen-Anhalt. Touristiker und Lift-Betreiber im Harz setzen auf eine bessere Wintersaison als zuletzt. Aber gibt es noch Hoffnung?

13.01.2022: Der Winter ist – zumindest im Oberharz – angekommen und wird in den kommenden Tagen rund um Schierke, Torfhaus und Oderbrück sowie am Wurmberg mit weiterem Neuschnee die Loipen- und Pistenverhältnisse noch verbessern. Pünktlich dazu stehen nicht nur die ersten Wintersportfreunde auf der Matte, sondern auch die Loipen-Engel der Nationalparkverwaltung Harz in den Startlöchern.

13.01.2022: Achtung! Am Donnerstag den 13.01.2022 und Freitag den 14.01.2022 bleibt die Wurmbergseilbahn witterungsbedingt geschlossen!

12.01.2022: Der Harz hat viel zu bieten. Er lockt mit unberührter Natur, Waldseen und unzähligen Wanderwegen. Ganz vorne in der Reihe der Ausflugstipps im Harz stehen die Höhlen. Viele von ihnen sind Tropfsteinhöhlen im Kalkstein, die durch Auswaschungen entstanden sind. Sie beinhalten oft auch archäologische Fundstätten.

11.01.2022: Der Harz ist eine Landschaft zum Verlieben, besonders im Winter. Und eine Urlaubsreise im Wohnmobil gehört ebenso zu den spannendsten Aktivitäten. Allerdings nicht im Winter, oder? Denkste! Denn Wohnmobil-Urlaub in einer hübsch verschneiten Landschaft kann ein besonderes Erlebnis sein - wenn das Fahrzeug an die harschen Bedingungen angepasst ist.

10.01.2022: Die Landesforste in Niedersachsen haben Alarm geschlagen. Viele Wege seien für Wanderer im Harz nicht sicher, heißt es in einer Mitteilung. Vor allem weiträumige Baumfällarbeiten, die im niedersächsischen Teil des Harzes derzeit im Gange sind, seien für zum Teil unpassierbare Wanderwege verantwortlich. Auch in Sachsen-Anhalt ist das Problem bekannt.

09.01.2022: Zum Schlitten- und Skifahren sind am Wochenende viele Menschen in den Harz gereist. Am Samstag wurden zusätzliche Parkflächen eingerichtet, wie die Polizei mitteilte. Sie rief dazu auf, Rettungswege durchgängig frei zu halten. Polizisten waren unterwegs, um Verstöße zu ahnden. Die vielen Autos führten mitunter zu zähfließendem Verkehr rund um die Parkplätze.

Die Weiten des Harzer Mittelgebirges laden zum Langlauf ein. Foto: Dennis Lotzmann

Corona-Regeln im Harz

Diese Corona-Regeln gelten in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen auch beim Wandern und Skifahren:



+ Harz: 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 207,1

+ Niedersachsen: Seit dem 24.12.2021 ist Warnstufe 3 aktiv. Daher gilt in geschlossenen Räumen sowie im Freien 2G+ und negativer Test. Auf Testung wird verzichtet, wenn der Nachweis einer Booster-Impfung oder Genesung bei vollständiger Impfung vorgelegt werden kann. Außerdem ist eine FFP2-Maske zu tragen.

+ Sachsen-Anhalt: Die Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt umfasst sowohl 2G als auch 2G+-Maßnahmen und gilt zunächst bis 18.01.2022. Alle Informationen rund um die Inhalte dieser Verordnung finden sie auf dem Internetauftritt des Landes.

Dort werden Sie umfassend über die geltenden Vorschriften rund um Ihren Aufenthalt im Harz informiert.