Scheune in Warnstedt in Brand

Warnstedt - Eine Scheune geriet am Montag gegen 16 Uhr am Warnstedter Plan in Brand´, wie Polizeisprecher Uwe Becker mitteilte. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge ca. 5.000 Euro. Ersten Untersuchungen zur Brandursache zufolge kann ein technischer Defekt an einem Stromkabel nicht ausgeschlossen werden. Zur Brandbekämpfung kamen mehrere Kameraden der Feuerwehren aus Stecklenberg, Thale, Warnstedt und Westerhausen zum Einsatz. (mz)