Rollende Impfstation macht Halt in Hedersleben

Hedersleben/MZ - In und um die Verbandsgemeinde Vorharz haben die Corona-Schutzimpfungen im wahrsten Sinn Fahrt aufgenommen. Der Impfbus des Landkreises Harz rollte am Freitag in Hedersleben vor, um der Bevölkerung ohne Voranmeldung eine Impfung gegen das Coronavirus zu ermöglichen. Davon machten insgesamt 65 Menschen Gebrauch, wie Annelie Dietze vom Impfzentrum des Landkreises auf MZ-Nachfrage mitteilte. Darunter waren zwei Erstimpfungen und der Rest Auffrischungsimpfungen. „Im Durchschnitt sind es immer so ungefähr 100 Impfungen“, so die Leiterin des Harzer Impfzentrums.

Auch am Freitag war immer Betrieb, die Hederslebener nutzten den gesamten Zeitraum und lange Wartezeiten konnten vermieden werden. In den Räumen des Hederslebener Hofes wurden die Impflinge betreut. Die meisten der Impfwilligen, die sich ihre Erst-, Zweit- oder auch Boosterspritze abholten, konnten ohne nennenswerte Verzögerung durch Anmeldung, Arztzimmer und Impfkabine geschleust werden.

Entspannt ging es in der ehemaligen Gaststätte zu. Die ehrenamtlichen Helfer vom Seniorenkreis reichten Kaffee und Tee an die Wartenden. Ein Ehepaar erzählt, es habe sich „boostern“ lassen, also die dritte Impfung zum Schutz gegen das Coronavirus erhalten. Wie viele andere Hederslebener haben die beiden sich zum seit Wochen durch den Harz tourenden Impfbus aufgemacht, weil derzeit die Impfkapazitäten äußerst begrenzt sind: Viele Hausärzte sind wegen der großen Nachfrage ausgebucht oder haben lange Wartezeiten, auch vor den Impfzentren gibt es lange Warteschlangen.

Bernd Fellner von der Bergwacht Harz in Halberstadt bringt den Impfnachweis auf den neuesten Stand und dokumentiert den mobilen Impfeinsatz. Er ist nur einer von vielen ehrenamtlichen Helfern an diesem Tag - und hat auch ein großes Lob für die Organisation in der Gemeinde parat. „Es ist sehr angenehm, dass die frisch Geimpften hier drin im Warmen mit Kaffee und Tee versorgt werden“, so der ehrenamtliche Retter der Bergwacht. Das mobile Impfangebot des Landkreises werde gut angenommen, sagte Fellner. Gerade für die Menschen, die nicht mehr so mobil sind, sei es angenehm direkt nach der Impfung keinen langen Nachhauseweg mehr zu haben.

Auch Bürgermeister Michael Schmidt (parteilos) begrüßte das Angebot des Landkreises. Es sei bemerkenswert, wie schnell das Angebot der mobilen Impfstation in Zusammenarbeit mir den Verkehrsbetrieben realisiert wurde. „Es ist allerdings ausbaufähig“, sagt er und fügt hinzu, ohne kritisieren zu wollen: Der Bus sei nur für eine begrenzte Zeit am Vormittag vor Ort und somit kein Angebot an die Berufstätigen.