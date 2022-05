Radweg R1 durch Falkenstein wird deutlich teurer

Die Folgen von Coronapandemie und Ukrainekrieg wirken sich auch auf den Fahrradtourismus im Harz aus: Beim Bau des R1 in Falkenstein steigen die Preise.

Falkenstein/Harz/MZ - Der Tourismus im Selketal stellt sich neu auf. Private Investoren schaffen in der Thalmühle, der ehemaligen Jugendherberge und im Schlosshotel Meisdorf neue, ganz unterschiedliche Übernachtungsmöglichkeiten, und die Stadt Falkenstein/Harz will das Radwegenetz verbessern. Doch die Folgen von Coronapandemie und Ukraine-Krieg machen sich auch bei diesem Vorhaben bemerkbar: Der Ausbau des rund 7,6 Kilometer langen Abschnitts des Europaradweges R1 wird in einigen Bereichen deutlich teurer werden als ursprünglich geplant.