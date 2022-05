Quedlinburg: Warum mit Dresden eine große Unbekannte kommt

In der 2. Bundesliga ost stehen die TSG Füchse vor dem ersten Heimspiel des Jahres. Was Trainer Gary Blume erwartet.

Quedlinburg/MZ - Die Floorballer der TSG Füchse Quedlinburg sind in der 2. Bundesliga Ost erfolgreich in das Sportjahr 2022 gestartet. Beim PSV Dessau gab es Mitte Januar einen knappen 8:7-Auswärtssieg. Nun will die Mannschaft von Spielertrainer Gary Blume zu Hause nachlegen, und zwar mit einem Heimspieldoppelpack an den nächsten beiden Wochenenden. Der aktuell Drittplatzierte empfängt an diesem Samstag in der heimischen Bodelandhalle den USV TU Dresden, der auf dem fünften Platz steht. Es ist das erste Heimspiel im neuen Jahr und das erste Heimspiel nach der 6:13-Heimniederlage gegen die Dresden Igels – mithin unangefochtener Tabellenführer. „Auf dem Papier mögen wir vielleicht leichter Favorit sein, aber mit dem USV TU Dresden empfangen wir eine immer stärker werdende Mannschaft, die nur darauf wartet, einen größeren Überraschungssieg zu feiern. Das wollen wir natürlich verhindern. Wenn wir es schaffen, einfache Fehler zu vermeiden, dann bin ich optimistisch, dass wir uns nach einem engen Spiel durchsetzen werden“, blickt Gary Blume auf die Partie, die um 18 Uhr mit dem Bully eröffnet wird.