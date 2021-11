Polizei sucht in Halberstadt einen Mann, der in der Straßenbahn mit einer Pistole herumhantiert hat

Halberstadt/MZ - Am Mittwoch wurde der Polizei gegen 14.25 Uhr bekannt, dass ein bislang unbekannter Mann, der mit einem bunten Damenfahrrad in einer Straßenbahn auf der Spiegelstraße unterwegs war, dort mit einer Pistole herumhantiert haben soll. Der Mann ist dann an der Haltestelle in der Westerhäuser Straße ausgestiegen und soll in Richtung der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) unterwegs sein, wie Polizeisprecher Uwe Becker mitteilte.

Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen ca. 20 bis 25 Jahre alten Mann südländischen Phänotyps. Er ist mit einer grünen Kapuzenjacke mit schwarzer Kapuze und einer kurzen blauen Hose bekleidet. An dem bunten Fahrrad soll sich kein Sattel befinden. Neben einer Vielzahl an Funkstreifenwagen ist auch ein Polizeihubschrauber an den Fahndungsmaßnahmen, die derzeit andauern, beteiligt.