Polizei ermittelt gegen Raserin aus Blankenburg

Blankenburg/MZ/wsl - Eine polizeilich bekannte Frau aus Blankenburg hat sich am Sonntagabend eine Verfolgungsjagd mit mehreren Streifenwagen der Polizei geliefert. Die 21-Jährige, die keine Fahrerlaubnis besitzt, habe sich gegen 22.15 Uhr einer Kontrolle auf der Michaelsteiner Straße in Blankenburg entzogen und sei in Richtung Westerhausen davongerast.

Von Westerhausen raste die Frau weiter über Thale-Nord in Richtung Timmenrode, wo sie auf der Landesstraße 92 gegen 22.30 Uhr eine Straßensperre umfuhr, wie es in der Meldung der Polizei heißt. Die Golf-Fahrerin sei anschließend zwar geflüchtet, weil ihre Identität jedoch bekannt sei, werde nun gegen sie ermittelt.

Der Vorwurf im Ermittlungsverfahren lautet auf ein „Verbotenes Kraftfahrzeugrennen“ laut Paragraf 315d im Strafgesetzbuch. Der Paragraf 315d werde nämlich auch dann angewendet, wenn ein Autofahrer versucht, vor der Polizei davonzurasen, sagte ein Beamter im Lagezentrum in Halberstadt auf Nachfrage.