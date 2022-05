Planung für Gymnasien im Landkreis: Alles auf Anfang

An welchem Gymnasien lernen Grundschüler künftig weiter? Wie das geregelt werden soll, muss im Kreis noch einmal neu diskutiert werden.

Landkreis Harz/MZ - Paukenschlag im Bildungsausschuss des Kreistages am Montagabend: Für die Gymnasien wird die vom Landkreis vorgelegte Schulentwicklungsplanung ab dem Schuljahr 2022/23 durch das Landesschulamt „auf gar keinen Fall“ genehmigt. Das berichtete Dezernentin Heike Schäffer im Ergebnis einer am Vormittag stattgefundenen Videokonferenz zwischen Kreisverwaltung und Landesschulamt. Die „klare Ansage“ sei, „wir sollen Gymnasien schließen“, so Landrat Thomas Balcerowski (CDU).