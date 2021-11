Pittiplatsch geht auf Jubiläumstour und kommt auch nach Ballenstedt

Pitti reist in seinen 60. Geburtstag und hat seine Freunde dabei.

Aschersleben/Ballenstedt/MZ - Puh! Also die 60 sieht man dem braunbauchigen Kobold mit seiner Pinselfrisur beileibe nicht an. Neugierig, frech, ein bisschen vorlaut - das sind auch nach sechs Jahrzehnten noch immer seine Markenzeichen. Und das kann jeder sehen, der Pittiplatsch, den Lieben, auf seiner Geburtstags-Jubiläums-Tour erleben möchte.

Nach Aschersleben und ins Seeland kommt er leider nicht. Aber am 12. Dezember ins benachbarte Ballenstedt. „Fast 60 Jahre sind nun schon seit seinem ersten Fernsehauftritt 1962 im Abendgruß des Sandmännchens vergangen“, weiß Mario Behnke vom Show-Express Könnern, der seit der Wende und nach dem aktiven Fernseh-Aus mit Pitti und dessen Märchenwald-Freunden durch die Lande reist.

„Zu aller Freude treibt er so nach wie vor seinen Unfug“, freut sich Behnke über leuchtende Kinderaugen und nostalgische Eltern. „Sein Kopf ist voller verrückter Ideen, er wundert sich über alles, was er nicht kennt mit ‚Ach du meine Nase. Er ist ein bisschen vorlaut, teils frech, aber nicht böse, ist am Ende doch einsichtig und dann wieder der liebe Pittiplatsch“, beschreibt der Agentur-Chef die charismatische Puppenfigur, die schon Generationen verzaubert hat.

Auf seiner Jubiläumstour geht Pitti mit einem ausrangierten Eisenbahnwaggon auf Reisen. „Zu den Fahrgästen zählen Schnatterinchen, Herr Fuchs und Frau Elster, die sich mal nicht zanken wollten, Mauz und Hoppel, der Mischka-Bär und Moppi“, verrät Behnke.

Lieder und Sketche würden im Mittelpunkt der einstündigen Bühnen-Show stehen, die von den originalen Puppen und den Mitgliedern des Berliner Pittiplatsch-Ensembles gestaltet wird. Eine Tour, die es beinahe nicht gegeben hätte.

„Denn die Fernsehkarriere von Kobold Pittiplatsch begann mit einem Knick“, kann sich der Chef vom Show-Express noch gut erinnern. „Nach seinem ersten Auftritt im Fernsehen wurde er sofort von der Mattscheibe verbannt. Den damals Verantwortlichen war dieser kugelrunde, schokobraune Wicht mit seinen Knopfaugen einfach zu dreist.“

Sie hätten Angst gehabt, dass die Kinder ihm nacheifern würden. Doch Körbe voller Proteste brachten sie zum Umdenken. „Mit entschärften Texten und einem neuen Outfit zog Pitti ein halbes Jahr später in die Schneiderstube des Meisters Nadelöhr wieder ein. Neben dem alles besserwissenden Schnatterinchen und dem braven Bummi war er der Dritte im Bunde, der einmal wöchentlich alle kleinen und großen Märchenfreunde begrüßte“, schwärmt Mario Behnke.

Als es nach der Wende keine neuen Fernsehproduktionen mit den Märchenwaldfiguren mehr gab, hielt der Show-Express den Zauber am Leben. Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es regelmäßige Gastspiele in Theatern, Gasthäusern oder auf Freilichtbühnen. Auch in Aschersleben und Nachterstedt war Pitti regelmäßiger Gast - und im bezaubernden Schlosstheater von Ballenstedt.

Pitti kommt am 12. Dezember ab 16 Uhr ins Ballenstedter Schlosstheater. Karten gibt es in der Touristinformation, Tel. 039483/263.