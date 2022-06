Pflegeheime in Neudorf setzen auf Auszubildende aus Fernost

Neudorf/MZ - Was sie zu Weihnachten macht? „Arbeiten“, sagt Thi Than Huyen Hoang, als ob es selbstverständlich wäre. Spätdienst habe sie, schiebt die junge Vietnamesin hinterher. Seit Kurzem macht sie im Demenzzentrum in Neudorf – Tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt – eine Ausbildung zur Pflegefachfrau. Erst vor ein paar Monaten kam die 20-Jährige nach Deutschland. Auch Phuoc Tai Nguyen - er hat über die Feiertage Frühdienst - verließ Familie und Freunde, um Erfahrungen in einem anderen Land zu sammeln. In Vietnam, sagt der 23-Jährige, sei ihm die Chance, im Bereich der Altenpflege beruflich Fuß zu fassen, verwehrt geblieben. Die Pflege älterer Familienmitglieder finde dort eher zu Hause statt, sagt er.

