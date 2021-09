Obergeschoss eines leerstehendes Haus in Halberstadt steht in Flammen

Halberstadt/MZ - Am Donnerstag entstand bei einem Brand in einem leerstehenden Wohngebäude ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Nach bisherigem Ermittlungsstand brach der Brand im ersten Obergeschoss des Gebäudes in der Gröperstraße gegen 19.10 Uhr aus. Zur Brandbekämpfung kamen 24 Kameraden der Feuerwehr mit acht Fahrzeugen zum Einsatz. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.