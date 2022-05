Im Harzhotel Güntersberge können Paare und Singles ungestört die Zweisamkeit genießen. Denn Kinder sind in dem Erwachsenenhotel verboten. Symbolbild:

Güntersberge - Es ist längst kein Geheimnis mehr: Der Harz ist eine der beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands. Zahlreiche Attraktionen bieten Zerstreuung vom stundenlangen Wandern, das Skifahren bereitet Klein und Groß Freude und am Abend fallen allen in den zahlreichen Familienhotels des Mittelgebirges die Augen zu. In allen Harz-Hotels? Nein! Ein Hotel leistet Widerstand gegen die scheinbar unumgehbare Familienidylle. Und hat eine strikte Altersgrenze gezogen. Aus einem bestimmten Grund, wie wir erfahren haben.