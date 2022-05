Entwarnung: Notruf 112 im Landkreis Harz wieder erreichbar

In der Nacht zum Donnerstag sind in weiten Teilen Sachsen-Anhalts flächendeckend die Notrufnummern ausgefallen. Die Nummern 110 und 112 waren auch im Harz beeinträchtigt. Notrufe konnten auch unter der Amtsleitung der Integrierten Leitstelle entgegengenommen werden.

Landkreis Harz - In der Nacht zum Donnerstag sind in weiten Teilen Sachsen-Anhalts die Notrufnummern 110 und 112 ausgefallen. Auch im Harz gab es nach Recherchen der Volksstimme ab etwa 5.30 Uhr Beeinträchtigungen. Am Donnerstagmorgen entspannte sich die Lage. Betroffen von den Technikproblemen waren laut Katastrophen-Warn-App Nina neben besagten Notruf-Nummern auch diverse Anschlüsse von Behörden. Aufgrund der bundesweiten Störung rückt wiederum ein Fakt in den Blickpunkt, den Einwohner des Harzkreises grundsätzlich kennen sollten: Es gibt noch einen zweiten Weg, um im Notfall Retter zu alarmieren.