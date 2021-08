Neunjähriger Junge aus Harsleben prallt gegen Windschutzscheibe

Am Montag gegen 17 Uhr ereignete sich in der Quedlinburger Straße in Harsleben ein Verkehrsunfall, wobei ein neunjähriges Kind schwer verletzt wurde. Eine 21-jährige Frau aus Harsleben befuhr mit ihrem VW Golf die Quedlinburger Straße in Richtung Halberstädter Straße. Plötzlich überquerte ein Kind die Straße. Trotz Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenprall nicht verhindert werden. Durch den Aufprall wurde das Kind gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Danach lief das Kind von der Unfallstelle weg.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Junge aus Harsleben auf einem nahgelegenden Spielplatz angetroffen werden. Aufgrund seiner Verletzungen, die nicht lebensbedrohlich sind, wurde das Kind stationär im Krankenhaus aufgenommen. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.