Neun Fälle im Landkreis Harz angezeigt

Landkreis Harz/MZ - Am 09.08.2021 versuchten bislang Unbekannte in mindestens neun Fällen auf betrügerische Art und Weise an Bargeld zu gelangen. So rief u. a. ein Unbekannter gegen 8.30 Uhr bei einer 78-jährigen Frau in Dedeleben an und täuschte vor, das der Sohn der Rentnerin an Corona erkrankt sei und die Frau 6.000 Euro für dringend benötigte Medikamente zahlen solle.

In einem weiteren Fall täuschte ein Unbekannter gegenüber einer 66-Jährigen aus Vogelsdorf gegen 11 Uhr telefonisch vor, Bargeld für die medizinische Notfallbehandlung eines Angehörigen zu benötigen. Gegen 13 Uhr erhielt eine 87-jährige Frau aus Blankenburg einen Anruf von einem Unbekannten, der mitteilte, dass der Schwiegersohn an Corona erkrankt sei und er 31.000 Euro für dringend benötigte Medikamente benötige. Als die Rentnerin vorschlug, das Geld vorbeibringen zu lassen, beendete der Unbekannte das Telefonat.

Die Beamten haben in allen Fällen ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betruges eingeleitet und warnen vor dieser Masche.