Neues Bauland in Dankerode

Dankerode/MZ - Während auf der Stolberger Höhe in Harzgerode weiter gebaut wird, soll in Dankerode ein neues Wohngebiet erschlossen werden. Darüber informiert Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU). Im Umlaufverfahren, einem schriftlichen Verfahren, das erneut zur Anwendung kam, weil es im Dezember pandemiebedingt keine Präsenzsitzung gab, hat der Stadtrat jetzt die Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohnbebauung hinter dem Dorfe“ dafür angeschoben. Mit dem Aufstellungsbeschluss wird die Bebauung planerisch und baurechtlich vorbereitet. „In Dankerode“, so Weise, „gibt es inzwischen nur noch wenige Baulücken, aber der Bedarf dort ist hoch“, auch aktuell werde gebaut – am Ortseingang.

