Neue Pläne am Ortseingang Ballenstedt: Stilvoll am Parkrand?

Ballenstedt/MZ - „Als wir dort mal einen Caravanstellplatz geplant haben, gab es darum weniger Diskussionen“, kritisiert Kurt Neumann (SPD) in der Hauptausschusssitzung des Ballenstedter Stadtrates am Montagabend. Der Stadtrat soll während seiner kommenden Sitzung die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Alte Kreipe“ beschließen. Die Stadt will das Grundstück der ehemaligen Sonderschule verkaufen. Wie es während der Hauptausschusssitzung heißt, gebe es nun sogar einen zweiten Interessenten. Zu dem wird am Montagabend aber noch keine Aussage getroffen.

