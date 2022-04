Neue Parkordnung am Lindenbergsweg Thale sorgt für Frust

Neue Parktaschen in Schillerstraße und Lindenbergsweg - im Bild die Kreuzung beider Straßen - in Thale sorgen für Unmut.

Thale/MZ - Dass etliche Bürger an einer Sitzung des Thalenser Bauausschusses teilnehmen, ist selten. Kurzerhand wurde daher vom kleinen in den großen Sitzungssaal umgezogen, und Ausschussvorsitzender Christian Staat (CDU) machte das Anliegen der Gäste zur „Diskussionsrunde“. Thema: die Neuregelung des Parkens, die die Verwaltung in Lindenbergsweg und Schillerstraße vorgenommen hat.