Neue Klinik in Wernigerode umfasst Radiologie, ITS und Kinder- und Jugendmedizin

Warum der Landrat nicht in den Grenzen des Kreises denkt - und warum die Ministerin den Geschäftsführer korrigiert hat.

Wernigerode - „Mit unserem Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben wollen wir den Beweis führen, kommunale Kliniken lassen sich erfolgreich führen“, sagt der Harzer Landrat und Aufsichtsratsvorsitzende des Harzklinikums Thomas Balcerowski (CDU) am Freitag bei der Übergabe eines modernen Klinikgebäudes in Wernigerode. Noch jung im Amt gestatte er sich Wünsche und Träume. Dazu gehöre, das Halberstädter Klinikum „zurück in die kommunale Familie zu holen“.