Neue Informationsspender im Bodetal Thale

Thale/MZ - Insgesamt 25 Informationstafeln hat der Regionalverband Harz im Bodetal zwischen Thale und Treseburg sowie im Gebiet Roßtrappe seit 2014 aufgestellt. 13 davon sind jetzt erneuert worden. Fünf sind ganz neu, acht sind überarbeitet, mit kleinen Änderungen versehen worden, sagt Christiane Linke, die das Projekt beim Regionalverband betreut. „Wir freuen uns, dass 13 Informationstafeln nun wieder für Gäste und Einheimische gut leserlich sind“, fügt sie hinzu. Dass die „Neuen“ nun, wie etwa im Bodetal unweit der Jugendherberge, als Informationsquelle dienen können, daran hat neben dem Regionalverband auch der Harzklub-Zweigverein Thale seinen Anteil.

„Funktioniert in Thale sehr gut“

Denn wenn die eine oder andere der mehr als 500 Informationstafeln, die der Regionalverband im gesamten Harzgebiet in Betreuung hat, mal überarbeitet und erneuert werden muss, „sind wir auf Hilfe wie die aus Harzklub-Zweigvereinen angewiesen“, erklärt Isabel Reuter, stellvertretende Geschäftsstellenleiterin beim Regionalverband. „Das funktioniert hier in Thale mit Fritz Nennhuber und Horst Walther sehr gut“, freut sie sich.

„Wir sind seit 2014 Partner, sehr gute Partner“, bekräftigt Fritz Nennhuber, Vorsitzender des Harzklub-Zweigvereins Thale. „Wir haben eine Fachgruppe Naturstation. Die kümmert sich“, erklärt er. Die Gruppe unter Leitung von Horst Walther hat nicht nur die an den Wanderwegen stehenden Tafeln im Blick und kontrolliert, ob auf diese gekritzelt oder gemalt wurde, was leider immer wieder vorkommt.

„Wir sind seit 2014 Partner, sehr gute Partner.“ Fritz Nennhuber, Vorsitzender des Harzklub-Zweigvereins

Wenn Tafeln anzubringen sind, „machen wir Arbeitsteilung“, sagt Christiane Linke. Das heißt, der Regionalverband sorgt für die Tafeln, und Horst Walther holt sie mit seinem Auto ab, bringt sie an ihren Platz - was bedeutet, die Tafeln auch ein Stück weit zu tragen - und bringt sie dort an. Rund 25 Stunden ehrenamtlicher Arbeit sind so für die 13 neuen Tafeln zusammengekommen, schätzt Horst Walther ein.

„Die Tafeln werden wirklich gelesen. Die Leute bleiben stehen und informieren sich“, weiß Isabel Reuter. Umso ärgerlicher, wenn sie durch Graffiti oder Kritzeleien beschmiert werden. „Denjenigen, die Tafeln als Untergrund für ihre Malereien nutzen, könnten wir eine Aufgabe geben“, sagt Christiane Linke. Und denkt dabei an ganz gezielte Gestaltungen, wie es sie in der Stadt Thale mit Graffiti auch schon gegeben hat.

Mitunter bleibt es aber nicht bei Kritzeleien. „Wir haben auch mit Zerstörung zu tun. Man reißt uns die Dächer über den Tafeln ab“, berichtet Horst Walther. Das wieder in Ordnung zu bringen - auch das übernimmt der Thalenser Harzklub.

Gäste nutzen die Tafeln gern

„Ich kann nur sagen: Vielen Dank an das Team vom Regionalverband Harz und vom Harzklub-Zweigverein“, freut sich Thales Bürgermeister, Maik Zedschack (CDU), über die erneuerten Informationstafeln. Die Stadt sei dankbar dafür, dass diese Aufgabe im Bodetal angegangen worden sei. „Trotz Internet, trotz aller Digitalisierung zeigt es sich, dass die Tafeln durch unsere zahlreichen Gäste als Informationsspender genutzt werden“, bestätigt auch Maik Zedschack. „Den Dank geben wir gern zurück“, sagt Isabel Reuter in Richtung des Harzklub-Zweigvereins.

„Wir sind interessiert, weiter das eine oder andere gemeinsam zu machen“, erklärt Fritz Nennhuber. So wie das in der Vergangenheit etwa auch schon mit dem Schild an der Walpurgishalle erfolgt sei. Was das Erneuern schon älterer Informationstafeln im Bodetal betreffe, „werden wir sehen, wie wir im nächsten Jahr weitermachen“, kündigt Christiane Linke schon einmal an.

Themen auf der Tafel unweit der Jugendherberge sind übrigens die Schallhöhle, Fledermausquartiere und das Bodetal in alten Ansichten.