Neinstedter Feuerwehr hat vom Förderverein eine Wärmebildkamera bekommen

Neinstedt/MZ - Wenn Kameraden der Feuerwehr zu einem Brand eilen, begeben sie sich häufig selbst in Lebensgefahr, um andere zu retten. Dabei kann es - zum Beispiel bei Qualm oder Dunkelheit - vorkommen, dass sie kaum etwas sehen.

Für solche, aber auch eine Reihe weiterer Einsatzszenarien hat die Freiwillige Feuerwehr Neinstedt von ihrem Förderverein vor Kurzem eine Wärmebildkamera geschenkt bekommen. Sie gewährt auch in tiefster Nacht oder durch dicke Rauchschwaden eine freie Sicht. „Sie ist wie ein drittes Auge, mit dem man da durchgucken kann“, bringt Carsten Bentzien es auf den Punkt.

Mehrere Modelle wurden verglichen

Für den stellvertretenden Vorsitzenden und die Mitglieder des noch jungen Fördervereins ist es eine der größten Anschaffungen seit der Gründung im Jahr 2018. Intensiv habe sich der Vorstand im Vorfeld mit dem Thema befasst und mehrere mögliche Kameramodelle in Augenschein genommen, berichtet Bentzien. Die Wahl sei schließlich auf ein Modell mit einem Preis im hohen vierstelligen Bereich gefallen - Kosten, die die Mitglieder allein nicht stemmen konnten. „Also haben wir eine großangelegte Sammelaktion bei den Gewerbetreibenden in der Region gestartet“, blickt der Co-Vorsitzende zurück, „und sind glücklicherweise auf viele offene Ohren gestoßen.“

Bevor die Wärmebildkamera in Aktion treten konnte, mussten jedoch auch die Neinstedter Kameraden im Umgang mit dem Gerät geschult werden. Damit hätten Ortswehrleiter Karsten Walter und sein Stellvertreter Holger Band am liebsten schon im Frühjahr losgelegt, doch pandemiebedingt war es erst kürzlich wieder möglich. Inzwischen, sagt Walter, sei die Kamera jedoch schon mehrere Male zum Einsatz gekommen, zum Beispiel auch bei der Suche nach einer vermissten Person. Deren Körpertemperatur wird von dem Gerät genauso erfasst wie die Hitze um Glutnester in einem brennenden Gebäude.

Im Einsatzgeschehen, erklärt der Ortswehrleiter, blockierten oft Gegenstände oder Möbel die Sicht auf Brandherde. „Dank der Kamera können wir jetzt genau sehen: Wie hoch ist da oder dort die Temperatur, und könnte dahinter ein Brandherd liegen?“ Walter wertet es als Vorteil, dass seine Wehr nun zu gemeinsamen Einsätzen mit anderen Ortswehren, die bereits über Wärmebildkameras verfügen, ihre eigene mitbringen kann: „Man kann dann parallel von mehreren Seiten damit arbeiten.“

Lange Liste von Geschenken in zwei Jahren

Das Hauptanliegen des Fördervereins sei es, sich um Zweckanschaffungen für die Feuerwehr zu kümmern, zu denen die Stadtverwaltung nicht verpflichtet - und für die daher meistens kein Geld da - sei, setzt Kassenwart Matthias Kreutzke auseinander.

Dafür, dass es den Verein erst seit rund drei Jahren gibt, ist die Liste der Spenden und Schenkungen an die Kameraden beachtlich: So wurden in den vergangenen beiden Jahren für die Kinder- und Jugendfeuerwehr vier kleine Festzeltgarnituren, zwei Softbälle und 22 Basecaps mit Beschriftung, für die aktiven Kameraden weitere 28 Kappen mit deren Namen sowie zwei Löschrucksäcke angeschafft, auf denen klar der Name der Freiwilligen Feuerwehr Neinstedt zu lesen ist. Carsten Bentzien fertigte in Heimarbeit ein Spritzenhaus für die Kinderfeuerwehr an. Für die Küche im Gerätehaus besorgte der Förderverein eine Wassertherme und eine Geschirrspülmaschine, außerdem ein Banner, das an verschiedenen Stellen im Freien für die Werbung in eigener Sache zum Einsatz kommt.

Bald geht es auf den Brocken

„Wir haben auch in der Corona-Zeit unsere Projekte weiterverfolgt“, betont Matthias Kreutzke. Die nächsten Projekte, wirft Carsten Bentzien den Blick voraus, stünden bereits in den Startlöchern: Schon bald sollen für die Kinder- und Jugendfeuerwehren neue T-Shirts gekauft, in absehbarer Zeit zudem ein sportlicher Ausflug auf den Brocken organisiert werden. Auf der Jugendförderung liege insgesamt einer der Hauptaugenmerke der Vereinsarbeit, ergänzt der Co-Vorsitzende. Darüber hinaus wolle sein Verein auch weiterhin bei Veranstaltungen im Dorf mitwirken, sich beim traditionellen Weihnachtsmarkt am Feuerwehrdepot, aber auch dem Erntedankfest der Evangelischen Stiftung einbringen. Eine der größten Veranstaltungen, bei denen man unterstützt habe, sei bislang die Feier zum 125-jährigen Bestehen der Ortsfeuerwehr im Jahr 2019 gewesen, fügt Matthias Kreutzke an.

Für seine Arbeit bittet der Feuerwehrförderverein Neinstedt um Spenden. Die Iban des Vereinskontos lautet DE42810520000901061913. Eine Spendenquittung wird, wenn gewünscht, gern vom Verein ausgestellt. Wer Mitglied werden möchte, kann sich an den Vorstand um Peter Wrubel und Carsten Bentzien wenden.