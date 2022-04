Naturbühne in Altenbrak lädt Samstag zum Tag der offenen Tür ein

Waldbühne gilt als „kleine Schwester“, die stets im Schatten des Harzer Bergtheaters steht. Was in der Zukunft geplant ist.

Die Waldbühne? „Wahnsinnig viel Theatergeschichte“, antwortet Johannes Rieger, Intendant des Nordharzer Städtebundtheaters, auf die Frage, was ihm zuerst in den Sinn kommt, wenn er an die Naturbühne in Altenbrak denkt. Die „wunderschöne Spielstätte“, wie er sie nennt, ist am 30. Juni 70 Jahre alt geworden.