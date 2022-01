„Nadia“ wirft Bäume um: Vier Straßen im Harzkreis noch gesperrt

Landkreis Harz/MZ - Sturmtief „Nadia“ hat auch im Landkreis Harz zahlreiche Bäume umstürzen lassen. Die Polizei meldete „eine Vielzahl von Einsätzen“. Im Zusammenhang mit umgestürzten Bäumen ereigneten sich den Angaben zufolge „auch mehrere Verkehrsunfälle“ im Bereich des Polizeireviers Harz. „Trotz teilweise erheblicher Sachschäden wurden keine Personen verletzt“, erklärte ein Polizeisprecher.

Die Einsatzleitstelle des Landkreises registrierte in der Zeit von Sonnabend, 11 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, insgesamt 118 Einsätze der Feuerwehren in Zusammenhang mit dem Sturm. Ein Schwerpunkt sei der Oberharz gewesen; Einsätze habe es aber im gesamten Landkreis gegeben, nur wenige Orte seien nicht betroffen gewesen, sagte ein Sprecher.

So beseitigte beispielsweise die Feuerwehr Harzgerode in der Nacht zum Sonntag umgestürzte Bäume auf der B 185 zwischen Alexisbad und Mägdesprung sowie in Mägdesprung. Die Thalenser waren am Sonntagvormittag im Einsatz, weil auf einem Privatgrundstück ein Baum auf ein Wohnhaus zu fallen drohte. Und die Quedlinburger Ortsfeuerwehr rückte aus, nachdem in der Nacht ein Baum in der Wipertistraße auf eine Telefonleitung gestürzt war und am Sonntag erst in der Rebenstraße und dann in der Feldmark links der Bode umgestürzte Bäume die Fahrbahn blockierten, wie Sprecher Holger Mücke mitteilte.

Weil die umgestürzten Bäume einfach zu dick, deren Zahl zu groß war und noch weitere Bäume umzufallen drohten, waren laut Sprecher der Einsatzleitstelle des Kreises am Sonntagabend noch vier Straßen gesperrt: die K 1347 im sogenannten Tecktal zwischen Heimburg und dem Abzweig B 244; die B 81 zwischen Rotacker und dem Abzweig K 1352; die L 98 zwischen Benneckenstein und der B 4 und die Kreisstraße bei Elend zwischen der B 27 und der B 242. Hier müsse der Straßenbaulastträger die Beräumung übernehmen. Wie der Sprecher der Einsatzleitstelle weiter informierte, sei durch umstürzende Bäume am Sonnabendabend bei Rübeland auch eine große Stromfreileitung gerissen. In mehreren Orte im Oberharz fiel ebenso wie etwa in Altenbrak und Treseburg bis in die Nacht hinein die Stromversorgung aus. Funkenflug durch die gerissene Leitung führte dazu, dass an mehreren Stellen das Unterholz im Wald in Brand geriet. Hier seien die Feuerwehren ab 20.40 Uhr im Einsatz gewesen, so der Sprecher. Starker Regen half, dass sich das Feuer im Wald nicht weiter ausbreiten konnte.