Nach gesprengtem Zigarettenautomaten mit Böller in Wernigerode: Polizei sucht Zeugen

In den frühen Sonntagmorgenstunden gegen 01.30 Uhr haben Unbekannte versucht einen Zigarettenautomaten vor einer Gaststätte in der Minslebener Straße in Wernigerode zu sprengen. Wie die Polizei mitteilte, brachten die Täter den Automaten mit einem Böller zur Explosion.

Allerdings schafften sie es nicht an die Zigaretten oder Bargeld zu gelangen. Der Automat wurde durch die Explosion stark beschädigt. Der Knall wurde durch eine 79-jährige Anwohnerin wahrgenommen, die dann letztendlich die Polizei informierte.

Das Polizeirevier Harz sucht nun Zeugen die Angaben zur Tat und zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941/674-293 entgegen.