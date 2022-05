MZ-Führerscheinprüfung

Quedlinburg/MZ - Der Führerschein, den Siegmar Frenzel von seinem Urgroßvater Eduard Boße aufbewahrt hat, ist schon verdammt alt - ein echter „Lappen“. Das Datum auf dem originalen Dokument beweist es: 4. November 1910. Die Führerscheinprüfung nahm ein Gewerbeinspektor Kraemer in Dessau bereits am 27. August 1904 ab, ausgestellt wurde der Schein aber erst am 4. November 1910. „Ich gehe davon aus, dass es damals keine praktischen Fahrstunden gegeben hat“, sagt Siegmar Frenzel.

