Motorradfahrer nach Unfall bei Rieder schwer verletzt

Rieder - Ein 18-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Mittwoch schwer verletz. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 18-Jährige mit einem Motorrad KTM die L 242 aus Richtung Ballenstedt kommend in Richtung Rieder. Gegen 15.45 Uhr übersah er ca. 300 Meter vor dem Ortseingang von Rieder einen Pkw Audi, der nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und fuhr auf diesen auf. Dabei stürzte der 18-Jährige und verletzte sich schwer, sodass er durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (mz)