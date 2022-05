Mitarbeiter der Verwaltung werden wieder ins Corona-Nachverfolgungsteam entsandt - Welche Maßnahmen im Harz geplant sind

In der Harzer Landkreisverwaltung wird über eine Testpflicht in Pflegeeinrichtungen nachgedacht.

Halberstadt/MZ - Die Corona-Fallzahlen steigen: 71 Neuinfektionen wurden dem Gesundheitsamt bis Montagmittag gemeldet, am Mittwoch 54, am Donnerstag 65. Und die Inzidenzen? Von 65 am Montag ging es rauf auf 95 am Donnerstag. Angesichts dieser Entwicklung geht Landrat Thomas Balcerowski (CDU) davon aus, dass in dieser Woche die Inzidenz von 100 überschritten wird.