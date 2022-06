Mitarbeiter der Straßenmeisterei in Gernrode sind im Wintermodus

Gernrode/MZ - Es kommt immer auf die Relationen an: 27 Tonnen Salz – sie wurden gerade im Lager der Straßenmeisterei in Gernrode abgekippt – sind so wenig nicht. Eigentlich. Doch gegen die hohen Salzberge, die sich dahinter auftürmen, erscheinen sie wie ein kümmerliches Häufchen. Mit Klein-Klein kommen die Straßenwärter nicht durch den Winter. Ihr Revier umfasst rund 350 Kilometer Bundes- und Landesstraßen in den Altkreisen Quedlinburg und Wernigerode.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<