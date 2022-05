Mit welcher Strategie der Landkreis Harz eine mögliche vierte Welle bekämpfen will

Der Landkreis will sein Impfzentrum in Quedlinburg wieder an den Start bringen.

Landkreis Harz/MZ - „Die Corona-Pandemie lässt den Landkreis Harz nicht los“, sagt Landrat Thomas Balcerowski (CDU) am Mittwochabend im Kreistag – und kündigt weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie an.

Vor allem soll es darum gehen, gefährdete Personengruppen besser zu schützen: Von den 66 Neuinfektionen, die dem Landkreis am Mittwoch gemeldet wurden, seien 21 in einem Pflegeheim registriert worden, so der Landrat. Die zwei 46 und 57 Jahre alten Menschen, die zuletzt im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben seien, seien ungeimpft gewesen.

Landkreis Harz will eine 3G-Regel für Innenbereiche einführen

In der kommenden Woche wird die Landesregierung eine neue Eindämmungsverordnung in Kraft setzen. Wenn der Entwurf, der jetzt vorgestellt worden ist, umgesetzt wird, muss auch der Landkreis handeln – und wird eine 3G-Regel für Innenbereiche einführen.

Das, so der Landrat auf Nachfrage der MZ, bedeute mehr Testungen und stärkere Reglementierungen beispielsweise im Hotel- und Gastronomiebereich. Dafür müsse dann die Testinfrastruktur, wie sie im Landkreis schon einmal bestanden hat, wieder aufgebaut werden.

2 Testpflicht in Einrichtungen?

Angesichts der erneuten Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen wird beim Landkreis derzeit eine tägliche Testpflicht für alle – auch die Geimpften – formaljuristisch geprüft. „Wenn sie möglich ist, werde ich sie definitiv erlassen“, so Balcerowski. Denn in den Einrichtungen arbeite teilweise ungeimpftes Personal, und man müsse die gefährdeten Personengruppen „einfach schützen“.

Kontaktverfolgung durch Verwaltung binde Personal, das woanders gebraucht werde

Er glaube nicht, dass die 3G-Regel in diesem Winter wieder außer Kraft gesetzt wird, sagt er im Kreistag und forderte zugleich eine Änderung der Strategie im Kampf gegen Corona. Denn die Kontaktnachverfolgung durch die Verwaltung binde dort Ressourcen, die anderswo gebraucht würden.

Außerdem ist sie in dem Umfang wie bisher auch nicht notwendig, sagt Balcerowski, „weil wir mit der Kontaktunterbrechung den Virus nicht mehr einfangen können“. Teilweise gebe es fast täglich fast in jedem Ort des Kreises Infektionsnachweise.

Zudem gibt der Landrat zu bedenken, dass 40 Prozent der Infizierten unter 19 Jahre alt sind. Kontaktunterbrechungen seien da schwer möglich. Wenn die Chefärztin der Ballenstedter Lungenklinik in einer Telefonkonferenz mit allen Klinikärzten sage, dass Infektionen bei den unter 40-Jährigen in der Regel als unproblematisch anzusehen seien, dann sei auch die Kontaktnachverfolgung nicht sinnvoll.

Die Verwaltung sollte sich dann besser darauf konzentrieren, schwere Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern: „Wir stehen vor dem nächsten Corona-Winter, aber wir können die Dinge ändern.“

Balcerowski widerspricht Ministerin und plädiert für Wiedereröffnung der Impfzentren

Balcerowski nennt es einen „tödlichen Fehler“ von Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), die Impfzentren im Land nicht wieder zu öffnen. Er sei für eine Öffnung, denn er hat Sorge, dass die Hausärzte aus Kapazitätsgründen bei den Drittimpfungen nicht mit der gebotenen Geschwindigkeit vorankommen.

Außerdem könnte es eng werden in den Praxen, wenn zu den normalen Patienten und denen, die sich eine Grippeschutzimpfung holen wollen, auch noch Corona-Impflinge kommen.

5 Impfen in den Kommunen

Daher solle „relativ zügig“ die Infrastruktur der Impfzentren wieder aufgebaut werden. „Innerhalb einer Woche können wir bereit sein“, so der Landrat. Die Immobilie am Quedlinburger August-Bebel-Ring sei vom Landkreis noch angemietet und könne als „Basisstation“ für mobile Impfteams genutzt werden.

Die würde der Kreis wieder zu Impfaktionen vor Ort in die Kommunen schicken, weil man so besser die über 60-Jährigen und diejenigen erreiche, die nicht mobil sind. Die Stadtverwaltungen könnten mit eingebunden werden, um wieder Impfeinladungen auszusprechen. Das sei sinnvoller als eine Kontaktnachverfolgung bei Kindern und Jugendlichen.

Bis spätestens 14. Dezember sollen CO₂-Ampeln für die Schulen ausgeliefert werden

Neben dem eher verhaltenen Tempo bei den Impfungen gibt es Verzögerungen bei der Bereitstellung der sogenannten CO₂-Ampeln für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises. Die Geräte hätten noch nicht angeschafft werden können, weil es im Rahmen des Vergabeverfahrens einen Widerspruch gegeben habe.

Bis spätestens 14. Dezember, so Balcerowski, sollen die Ampeln nun ausgeliefert werden. Die Regierung müsste in Coronazeiten Vergaberegeln außer Kraft setzen, diese Chance sei vertan.

„Ich glaube, wir müssen alle so langsam im Kopf umschalten“, überlegt Balcerowski. Eine Infektion bedeute nicht zwangsläufig eine Erkrankung, und eine Erkrankung müsse nicht zwangsläufig einen schweren oder gar tödlichen Verlauf nehmen. Deswegen müsse man sich darauf konzentrieren, die schweren Verläufe und Todesfälle zu verhindern und andere Prioritäten zu setzen.

Die Entscheidungen darüber sind aber Landes- oder Bundessache. Beispiel Impfzentrum: Der Einsatz der Impfärzte wird über die Kassenärztliche Vereinigung geregelt, die Versorgung des Landkreises mit Impfstoff erfolgt über Bund und Land.

Würde der Landkreis jetzt die Dinge selbst in die Hand nehmen wollen, müsste er sich selbst über die Apotheken den Impfstoff besorgen. Balcerowski: „Ich kann nicht in Größenordnungen einen eigenen Weg gehen.“