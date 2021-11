Minibagger und Anhänger in Allrode von der Baustelle gestohlen

In der Nacht zum Dienstag entwendeten bislang Unbekannte einen gelb-grauen Minibagger „Wacker Neuson“ sowie einen Pkw-Tieflader Anhänger „T 65“, an dem das amtliche Kennzeichen QLB-Y 846 angebracht war, von einer zwischen Allrode und Bärenrode gelegenen Baustelle. Bei dem Bagger handelt es sich um einen Kettenbagger, Modell ET 18. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 30.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl bzw. zum Verbleib der Fahrzeuge erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.