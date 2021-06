Mehrere Wahlplakate in Rieder entwendet

Rieder - In der Zeit zwischen dem 27. Mai und 1. Juni wurden insgesamt acht Wahlplakate der Partei „Alternative für Deutschland“ entwendet, wie Polizeisprecher Uwe Becker mitteilte. Die Plakate waren an mehreren Laternenmasten in der Gernröder Straße aufgehängt und mit Kabelbindern befestigt. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und suchen Zeugen der Vorfälle.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293. (mz)