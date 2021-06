Mann kommt bei Absturz eines Ultraleichtflugzeuges ums Leben

Flatterband der Polizei an einer Unfallstelle nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs.

Magdeburg - Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeuges zwischen Schlanstedt und Eilenstedt im Landkreis Harz ist am Mittwoch ein Mensch ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem tödlich Verletzten um einen 72-jährigen Mann aus Berlin, teilte die Polizei in Magdeburg am Mittwoch mit.

Demnach ereignete sich der Absturz gegen 15.30 Uhr. Weitere Menschen seien nicht in Gefahr gewesen. Weil Treibstoff ausgelaufen sei, sei auch die Feuerwehr im Einsatz gewesen. Nähere Umstände zu dem mutmaßlichen Unglück sind derzeit nicht bekannt. Kriminalpolizei und das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung haben Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (mz/mad)