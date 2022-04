Mann aus dem Harz verliert Hand beim Böllern an Silvester

Beim Jahreswechsel hat ein 36 Jahre alter Mann in Zilly, einem Stadtteil von Osterwieck, seine Hand beim Böllern verloren.

Zilly - Der Jahreswechsel wird im Harzkreis von einem schweren Zwischenfall überschattet: Im Osterwiecker Ortsteil Zilly hat in der Silvesternacht ein 36-Jähriger beim Nutzen von Pyrotechnik ganz offensichtlich eine Hand verloren.



Ein Sprecher der Polizei in Halberstadt bestätigte auf Anfrage gegenüber der Volksstimme entsprechende Informationen. Demnach sei es nach bisherigen Erkenntnissen gegen 0.30 Uhr in Zilly zu diesem Zwischenfall gekommen. Wie erst mehrere Stunden nach dem Vorfall polizeilich bekannt geworden ist, hatten sich zum Jahreswechsel mehrere Personen auf dem Dorfplatz getroffen, um das neue Jahr „einzuläuten“. Der Mann aus Zilly hatte dazu einen pyrotechnischen Gegenstand mitgebracht, der seiner Meinung nach aus der Hand gezündet werden kann, und der Leuchtkugeln verschießen soll.