Lucilia ist ein Jubiläumsbaby

Quedlinburg/MZ - Lucilia ist am 21. Dezember um 19.35 Uhr als 500. in diesem Jahr im Quedlinburger

Harzklinikum geborenes Kind gesund und munter auf die Welt gekommen. Das Jubiläumsbaby wurde mit einem Gewicht von 3.190 Gramm und einer Größe von 50 Zentimetern geboren.

Lucilia Josephine Cornelia Gerda – so lauten alle Vornamen – ist die Tochter von Andrea Reinhold und Justin Simon aus Gatersleben. Für die 25-Jährige und ihren 20-jährigen Partner, beide erlernen den Beruf des Pflegehelfers, ist es das erste Kind, und sie haben sich eine Tochter gewünscht.

Insgesamt hat es per 21. Dezember am kommunalen Harzklinikum mit seinen Geburtskliniken in Quedlinburg und Wernigerode 1.231 Geburten gegeben, so Kliniksprecher Tom Koch. Das bedeutet, zehn Tage vor dem Jahreswechsel ist die Geburtenzahl bereits deutlich höher als im gesamten Jahr 2020. Hier waren bei 1.214 Geburten 1.235 Kinder – 631 Mädchen und 604 Jungen – am Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben geboren worden. Darunter 508 Kinder in Quedlinburg - eine Zahl, die in diesem Jahr also noch übertroffen werden könnte.