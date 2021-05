Linke Demonstranten ziehen durch Thale

Demonstration in Thale

Thale - Linke und linksradikale Gruppen aus verschiedenen Teilen Sachsen-Anhalts ziehen am Samstagnachmittag durch die Straßen von Thale, tragen Transparente und Fahnen, skandieren Sprechchöre. Aufgerufen zu der Demonstration hatte das überregionale Bündnis „No Discussion - Für eine linksradikale Perspektive“.

Nach Angaben der Polizei nahmen etwa 160 Menschen an dem Aufzug mit Kundgebung teil. Angemeldet waren 100. Wie ein Sprecher des Polizeireviers Harz in Halberstadt mitteilte, sei es zu keinen größeren Störungen gekommen; es habe einige „kleinere Rangeleien am Rande“ gegeben; zudem seien mehrere Wahlplakate beschädigt worden.

Insgesamt wurden acht Strafverfahren eingeleitet. Im Einsatz waren eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei und Beamte des Harzer Reviers. (mz)