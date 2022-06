Leichenfund: Starb Hausbewohner bei Brand in Allrode?

Die Brandursachenermittler der Polizei und ein Bausachverständiger des THW sind am Montag an dem durch das Feuer zerstörten Haus im Einsatz.

Allrode/MZ - Die Polizei hat in dem Wohnhaus in Allrode, das am Sonntag bei einem Brand zerstört wurde (die MZ berichtete), am Montag einen Leichnam gefunden. Ob es sich bei diesem um den 52-jährigen Bewohner des alten Fachwerkhauses handelt und ob er infolge des Feuers gestorben ist, müssen weitere Untersuchungen ergeben. Aufgenommen wurden auch die Ermittlungen zur Brandursache.