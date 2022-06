Landkreis Harz: Tödlicher Unfall - 26-jähriger Fahrer vor Gericht

Ein 26-jähriger Audifahrer ist in Gernrode zu schnell unterwegs gewesen und kollidierte mit einem Motorradfahrer, der starb. Nun stand der Autofahrer vor Gericht.

Nach der tödlichen Kollision am Ortseingang von Gernrode war auch der hochmotorisierte Audi schrottreif. Der Motorblock des Motorrades, mit dem der Audi frontal kollidiert war, wurde rund 40 Meter weit auf einen angrenzenden Friedhof geschleudert.

Gernrode (mz/vs) - Vier junge Leute aus Niedersachsen haben sich am 6. Juni vergangenen Jahres das ehemalige Fritz-Heckert-Heim oberhalb von Gernrode angesehen und wollen nun gegen Abend mit dem Auto nach Hause fahren. Kurz vor dem Ortseingang Gernrode verliert der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über das Auto. Der Audi gerät auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem entgegenkommenden Motorrad. Dessen 51-jähriger Fahrer, ebenfalls aus Niedersachsen, stirbt noch an der Unfallstelle.