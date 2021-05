Landesvater tourt durch Baustellen

Thale - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich am Donnerstag ein Bild von den laufenden Bauprojekten in Thale und auf dem Hexentanzplatz gemacht. Im Anschluss an einen Besuch des ehemaligen Hotels Zehnpfund, aus dem ein Seniorenzentrum werden soll , und des im Umbau zum Hotel befindlichen Hauses Parkstraße 1 informierte er sich im Bergtheater über dessen Erweiterung sowie die Umgestaltung des eigentlichen Hexentanzplatzes.

Um auch in Zukunft mit anderen Tourismus-Anbietern mithalten zu können, sagte Haseloff, sei es wichtig, die Highlights im Harz auf aktuellem Stand zu halten. Die noch ausstehenden Förderbescheide der Investitionsbank des Landes befänden sich „im Endstadium“ - eine gründliche Prüfung sei aber wegen der zu berücksichtigenden Denkmalschutz-Belange und der in Pandemie-Zeiten erschwerten Bauplanung unerlässlich. Über Förderprogramme beteiligt sich das Land finanziell am Umbau.

Festspielsaison beginnt am 19. Juni

Über die Sommermonate soll dieser nun ruhen und Platz für die von vier regionalen Theater-Ensembles gestaltete Festspielsaison machen. Voraussetzung dafür ist eine stabil unter 100 liegende Corona-Inzidenz, die den Ausstieg aus der Bundesnotbremse und die Genehmigung eines Modellprojekts ermöglichen würde. Das erste Stück soll voraussichtlich am 19. Juni gezeigt werden.

„Es bleibt eine spannende Zeit, und auch die Bauzeit kann eine touristische Attraktion sein“, gab Haseloff zu bedenken, der sich im Beisein einiger Projektbeteiligter aus Stadtverwaltung, städtischen Gesellschaften und Planungsbüro bei allen bedankte, die die Vorarbeit für den Umbau geleistet hatten. Er sei selbst oft privat in dem Freilichttheater zu Gast, ergänzte der Landesvater, und sei gespannt, wie der Veranstaltungsort für Schauspiel und Konzerte sich ab 2024 präsentieren werde. (mz/brt)