Kreis sucht Parkplätze mit Stromanschluss für den Impfbus

Für Standard und „Booster“: Lücke zwischen Zentren und Arztpraxen soll geschlossen werden, vorrangig in Orten im ländlichen Raum.

Landkreis Harz/MZ - Die Harzer Verkehrsbetriebe GmbH (HVB) werden gemeinsam mit dem Landkreis Harz voraussichtlich ab Freitag, 26. November, ihren Impfbus „Dorothea Christiane Erxleben“ auf Reisen schicken. Wie Geschäftsführer Christian Fischer mitteilt, habe das Unternehmen den Umbau des Busses für weniger als 5.000 Euro und innerhalb von neun Tagen umsetzen können.

Weil der Bus die Lücke zwischen Impfzentren und Arztpraxen schließen soll, soll er vorrangig kleine Orte im ländlichen Raum ansteuern und „Booster-Impfungen“ wie auch Corona-Standardimpfungen ermöglichen. Daher der Aufruf an Vereine, Kirchengemeinden, Feuerwehren, Unternehmen, Gemeinde- und Ortschaftsräte, Bedarf und Anregungen direkt bei der HVB zu melden.

Landkreis Harz sucht Impfassistenten für eine befristete Einstellung

„Wir werden mit dem Landkreis Harz versuchen, die Wünsche bei der Tourplanung zu berücksichtigen“, so Fischer. Gesucht werden zudem Stellplätze mit Stromanschluss. „Zwar statten wir den Bus mit einem autarken Stromnetz und Notstromaggregat aus - ein eigener Netzzugang ist jedoch besser.“ Meldungen seien per Mail an info@hvb-harz.de möglich.

Im Kampf gegen die steigenden Zahl der Corona-Infektionen setzt Landrat Thomas Balcerowski verstärkt auf das Thema Impfungen. Neben mobilen Teams, die bereits in Kommunen Auffrischungs- sowie Erst- und Zweitimpfungen anbieten, soll auch wieder zentral im Impfzentrum geimpft werden. Dessen räumliche und technische Ausstattung wird laut Kreis in Kürze abgeschlossen.

Dringend benötigt werde aber noch medizinisches Personal, insbesondere Impfassistenten für eine befristete Einstellung. Die Stellenausschreibung ist auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht. Bei Fragen könnten sich Interessierte bei Annelie Dietze im Impfzentrum melden per Telefon 0160/99878507 oder Mail an dietze-a53@kreis-hz.de.