Kranfahrer stürzt in Blankenburg aus Kanzel in die Tiefe - schwer verletzt

Blankenburg/dpa - Ein 60 Jahre alter Kranfahrer ist in Blankenburg (Harz) aus der Kanzel seines Fahrzeuges rund sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei zog er sich am Mittwoch schwere Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Der Kranführer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Gemeinsam mit der Gewerbeaufsicht des Landesamtes für Verbraucherschutz aufgenommen nahm die Polizei Ermittlungen zu Ursache und Hergang des Unfalls auf.