Kommt Tempo 30 in der Poststraße in Thale?

Verkehrsausschuss beauftragt Stadtverwaltung zu prüfen, ob das Höchsttempo in der Post- und der Breitscheid-Straße auf 30 Kilometer in der Stunde reduziert werden kann. Wie die Chancen dafür eingeschätzt werden.

Thale/MZ - Die Debatte darüber, ob in der Rudolf-Breitscheid- und Poststraße künftig ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde gelten soll, hat im Rathaus Thale wieder Fahrt aufgenommen. Mit einer Diskussionsrunde holte der Bau- und Verkehrsausschuss des Stadtrats das Thema am Donnerstagabend aus der Sackgasse, in der es seit mehreren gescheiterten Anträgen in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten steckte.