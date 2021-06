Kleintransporter prallt auf Stauende bei Heimburg

Der schwere Unfall war die Folge eines weiteren Unfalls, der am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr kurz vor Heimburg passiert war.

Wernigerode - Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 36 bei Heimburg gestorben. Der Mann aus der Gemeinde Nordharz stand mit seinem Nissan am Ende eines Staus in Richtung Bernburg, als ein von einem 24-jährigen Bulgaren gesteuerter Kleintransporter nahezu ungebremst aufprallte.

Dabei ist der 55-Jährige ums Leben gekommen, zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt. Der 24-jährige Unfallfahrer kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der Unfall war die Folge eines weiteren Unfalls, der am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr in Richtung Bernburg kurz vor der Ausfahrt Heimburg passiert war, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei auf MZ-Nachfrage sagte. Ein 66-jähriger Mann habe aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Sein Auto kollidierte mit der Leitplanke, kam von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Der schwer verletzte Fahrer konnte von Kameraden der Feuerwehr Wernigerode aus seinem Auto befreit werden. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die rechte Fahrspur musste gesperrt werden. Die Autobahn in Richtung Bernburg war in Folge der beiden Unfälle mehrere Stunden gesperrt. (mz)