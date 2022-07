Kinder sind fit für den Weg zur Schule

Harzgerode - Fröhlich gehen die Kleinen Hand in Hand in Zweiergrüppchen die Übungsstrecke entlang. Verkehrstraining steht an diesem Vormittag auf dem Programm in der Kita „Regenbogenland“ in Harzgerode. Wer hat eigentlich Vorfahrt? Und wie verhalte ich mich im Straßenverkehr? Spätestens in der Grundschule kommt es dazu, dass Kinder erste Wege alleine gehen. Um die Kinder auf den Schulweg vorzubereiten, sind Kenntnisse über die Verkehrsregeln von enormer Bedeutung. Es reicht jedoch nicht aus, dass die Kinder die Verkehrsschilder richtig deuten können.

