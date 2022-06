Kein Tag ohne Kontrollen bei den Seilbahnen Thale

Für das Unternehmen in der Bodestadt enden sieben Monate Zwangspause - sechs Tage nach Unglück in Italien. Wieso Gäste laut Betriebsleiter keine Bedenken haben müssen.

Mit Gästen schweben die Gondeln in Thale ab Samstag wieder auf den Berg. An den Seilbahnen überm Bodetal werden regelmäßig alle Teile überprüft.

Thale - Nach dem Seilbahnunglück am Lago Maggiore in Italien mit 14 Toten herrscht auch in der Harzregion Verunsicherung: Wie sicher ist eine Fahrt in der Gondel wirklich? Mit dem Betriebsleiter der Seilbahnen Thale Erlebniswelt, Jürgen Tietz, hat die MZ darüber gesprochen, wie das Unternehmen für eine größtmögliche Sicherheit seiner Fahrgäste sorgt und auf welche Weise Drahtbrüche in den Tragseilen erkannt werden, lange bevor sich eine akute Gefahr des Reißens aufbaut.