Kartenlegerin blickt in Gernrode in die Zukunft

Gernrode/MZ - Ihren persönlichen Check-up hat sie schon vor einiger Zeit gemacht. Zusammen mit ihrem Mann. „So wissen wir in etwa, worauf wir uns in den nächsten Monaten einlassen“, sagt Corinna Mertsch. Die 55-Jährige ist professionelle Kartenlegerin, und einmal im Jahr, da schaut sie eben auch in die eigene Zukunft. Dazu hat sie dieselben 36 Karten genutzt, die sie nun im Nebenraum ihres Hexen-Shops in Gernrode ausbreitet, um zu schauen, wie es um die Oberbürgermeisterwahl in Quedlinburg bestellt ist und ob in Thale wieder die Walpurgisnacht gefeiert wird (siehe „OB-Wahl, Walpurgisnacht & Co.“).