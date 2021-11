Junger Mann mit Spielzeugwaffe löst Großeinsatz der Polizei in Halberstadt aus

Halberstadt/MZ/iku - Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in Halberstadt mit einem Großaufgebot einen Mann gejagt, der zuvor mit einem bunten Fahrrad in einer Straßenbahn in der Spiegelstraße unterwegs gewesen sein soll und dort laut Zeugen mit einer Pistole herumhantiert hat.

Wie Uwe Becker, Sprecher des Polizeireviers Harz, der MZ am Abend mitteilte, waren neben zahlreichen Funkstreifenwagen sowohl ein Hubschrauber wie auch das SEK an der Suche nach dem Mann beteiligt.

Gegen 17.45 Uhr nahmen die Beamten dann einen 23-jährigen Syrer fest, der sich laut Becker seit 2015 in Halberstadt aufhält und dort auch in einer eigenen Wohnung lebt. Bei dem Mann wurden das Fahrrad und eine Spielzeugpistole sichergestellt.

„Die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten sowie die Ermittlungen zu der Motivlage dauern noch an“, sagte Becker am Abend.

Der 23-Jährige, der vorbestraft und wegen Eigentumsdelikten und räuberischen Diebstahls polizeibekannt ist, habe bei der Festnahme unter Drogen gestanden, sagte Becker. Menschen wurden durch den mutmaßlichen Täter nicht verletzt.