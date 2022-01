Junge zündet gefundenen Böller in Halberstadt und verletzt sich

In Halberstadt hat sich ein 13-Jähriger verletzt, als er einen auf der Straße gefundenen Böller angezündet hat. Der Junge kam in ein Krankenhaus.

Halberstadt/dpa - Drei Tage nach Silvester ist ein 13-Jähriger in Halberstadt (Landkreis Harz) beim Hantieren mit einem Böller verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Junge am 3. Januar mit seinem jüngeren Bruder in der Stadt unterwegs als er auf der Straße einen Feuerwerkskörper unbekannter Herkunft fand.

Der 13-Jährige habe den Sprengkörper mit einem Feuerzeug angezündet. Es kam zur Explosion. Der Junge kam in ein Krankenhaus. Entgegen ersten Befürchtungen sei er nur leicht verletzt worden. Sein zehnjähriger Bruder kam laut Polizei mit dem Schrecken davon.